Der südliche Teil des Karlsplatzes wird vor allem als Parkplatz genutzt. Dies soll sich ändern: Autofahrer sollen künftig in den Parkhäusern ihre Fahrzeuge abstellen, beispielsweise in jenem, das gerade hinter der Dr.-Sieber-Halle entsteht. Foto: Christian Beck

Von Christian Beck

Sinsheim. Der Festplatz ist seit Kurzem saniert, der Freibadvorplatz ist schon länger fertig. Und auch ein „Plätzchen“, der Innenhof des städtischen Kulturquartiers „Würfel“, wird in Kürze fertig sein. Doch es bleiben noch weitere Plätze in der Stadt, bei denen sich entweder etwas verändert oder nach Meinung so mancher Sinsheimer dringend etwas verändern sollte. Ein Überblick:

> Der Stadthallen-Vorplatz: Hier wurden die Arbeiten erneut ausgeschrieben, die Fertigstellung war deshalb in Verzug geraten. Doch die Firma AZ aus Bad Rappenau hat laut Baudezernent Tobias Schutz richtig Gas gegeben. Der Platz werde deshalb voraussichtlich noch in diesem Jahr fertig.

> Der Karlsplatz „Süd“: Die Stadtverwaltung unterscheidet den Karlsplatz in zwei Bereiche. Auf dem südlichen Teil wird zum Großteil geparkt. Und genau dies soll sich ändern. Denn laut Schutz entsteht dort viel Verkehr, weil Autofahrer einen Parkplatz suchen, ihn aber häufig nicht finden und dann wieder auf die Friedrichstraße fahren. Dies trage dazu bei, dass sich Fußgänger zwischen den vielen Autos unsicher fühlen, die Aufenthaltsqualität sei gering.

Wie dieser Bereich umgestaltet werden soll, steht momentan noch nicht fest. Der Gemeinderat soll dies im kommenden Jahr entscheiden. Denkbar ist laut Schutz aber eine neu gestaltete Freifläche, die es möglich macht, dass dort in Zukunft der Markt abgehalten wird. Denn einige Sinsheimer, darunter auch Marktbeschicker, haben sich für diese Lösung ausgesprochen – der Karlsplatz liegt zentral und bringt Laufkundschaft. Neben der Freifläche könne dort außerdem eine größere Grünfläche entstehen, zudem äußerte Schutz die Idee, die Elsenz dort freizulegen.

> Der Karlsplatz „Nord“ ist jener Bereich, der zur Fußgängerzone gehört. Bäume, der Brunnen sowie Kinderspielgeräte und Außenbestuhlung sorgen für eine höhere Aufenthaltsqualität. Laut Schutz ist dieser Bereich aber „in die Jahre gekommen“. Pläne zu Veränderung existieren bislang nicht. Auf Nachfrage von Gemeinderätin Anja Fürstenberger (Grüne) betonte Schutz jedoch, dass die großen Kastanien auf jeden Fall erhalten werden sollen.

> Der Kirchplatz wird vor allem als Parkplatz genutzt. Vor diesem Hintergrund halte man sich dort weder gerne auf, noch sei er repräsentativ für die Kirche, findet Schutz. Grundsätzlich möchte die Verwaltung den Platz autofrei bekommen – dies sei auch ein Ansatzpunkt für Fördergelder. Ausnahmen, beispielsweise für ältere Kirchenbesucher, müssten noch geklärt werden.

> Der Burgplatz ist bei vielen Sitzungen sowie unter einigen Sinsheimern ein Diskussionsthema. Dabei ist er noch recht neu: 2010 wurde er fertiggestellt, 2013 abgerechnet. Und genau hier liegt der Haken: Da beim Umbau Sanierungsmittel von Land und Bund flossen, gilt eine Bindefrist von zehn Jahren. Das heißt: Wird am Burgplatz bis zum Jahr 2023 etwas elementar verändert, müssten Fördergelder zurückbezahlt werden.

Einige Sinsheimer bezeichnen den Burgplatz als unbelebt, Helmut Göschel (SPD) hält ihn an heißen Sommertagen für unzumutbar – mehrfach wurde daher angeregt, dort schattenspendende Bäume zu pflanzen. Schutz erklärte, dass diese nur am Rand gepflanzt werden könnten, da sie sonst den Markt störten. Und sowohl die Beschicker als auch andere Bürger fänden den Platz gar nicht so übel, wie es oft heiße, ergänzte der Baudezernent. Alexander Hertel (Aktiv) betonte außerdem, dass seinerzeit der Burgplatz als Platz für Veranstaltungen konzipiert worden sei. Und dazu bräuchte es nun einmal freie Fläche.

> Wie geht es weiter? Laut Schutz soll als nächstes der Karlsplatz in Angriff genommen werden, zunächst der Bereich, in dem geparkt wird. Einen Umbau hält er im Jahr 2022 für machbar. Danach wolle man sich dem Kirchplatz widmen, dann dem Burgplatz.