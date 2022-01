In der „Reise-Ecke Beck“ am Karlsplatz keimt langsam die Hoffnung, die Corona-Pandemie bald überwunden zu haben. Sigrid Beck hat schon die ersten Buchungen für 2023 aufgenommen. Foto: Alexander Becker

Von Alexander Becker

Sinsheim. Ach, wie wäre das schön, wenn man dem allgegenwärtigen Corona-Virus wie einst der Winterkälte gen Süden entfliehen könnte! So einfach ist die Sache aber nicht, da fast täglich neue Beschränkungen potenzielle Urlauber an die heimischen vier Wände fesseln. Hierunter leiden vor allem die Reisebüros, hinter denen zwei besonders schwierige Jahre liegen. Die RNZ hat nachgefragt, wie es dort aktuell aussieht.

"Im Moment schöpfe ich wieder etwas Hoffnung", gibt sich die Inhaberin der Reise-Ecke Beck am Karlsplatz, Sigrid Beck, vorsichtig optimistisch. Nachdem es dort vor Weihnachten recht ruhig gewesen ist, hat der Kundenverkehr mittlerweile angezogen. "Mit dem früheren Buchungsverhalten lässt sich das natürlich nicht vergleichen", relativiert Beck allerdings gleich im Anschluss und zeigt sich dankbar für jede Buchung, die sie derzeit abschließend kann. Ihr zufolge werden momentan vor allem Schiffsreisen abgesagt, da niemand weiß, ob diese aufgrund der Pandemie-Entwicklung überhaupt stattfinden können.

"Im Sommer sollte sich die Lage aber bessern", hofft man in der Reise-Ecke, deren Inhaberin sich vor allem darüber freut, dass sie wieder Arbeit hat. Die Öffnungszeiten sind mittlerweile auch wieder fast so wie vor Covid-19: "Lediglich samstags sind wir nur nach Vereinbarung hier", erklärt Beck, die trotz allem recht optimistisch in die Zukunft blickt: "Es werden jetzt schon Reisen für 2023 gebucht. Hoffen wir, dass dann wieder alles in normalen Bahnen läuft."

Das allgemeine Corona-Chaos macht auch Koray Özbicer von „Flex-Reisen“ zu schaffen. Vor allem die sich ständig ändernden Einreisebestimmungen der Urlaubsländer verursachen ihm und den Kunden erheblichen Mehraufwand. Foto: Alexander Becker

Ähnlich denkt man auch bei "Flex-Reisen" in der ehemaligen "Preisbombe"-Filiale in der Hauptstraße 37: "Seit Corona ist leider alles ein bisschen chaotisch", erklärt dort Koray Özbicer. Jedes Land hat ihm zufolge eigene Einreisebestimmungen: "Italien oder Spanien verlangen einen Antigen- oder PCR-Test trotz Impfung. Die spanische Einreiseanmeldung ist zudem schwierig und teuer." Außerdem ändern sich die Regularien immer wieder kurzfristig. "Deshalb wird jetzt nicht sonderlich viel gebucht", bedauert Özbicer, der sich, ähnlich wie die Kollegin aus der "Reise-Ecke Beck", weit von den Umsatzzahlen vor Corona entfernt sieht: "Im Moment verkaufen wir keine Kreuzfahrten, weil dort das Infektionsrisiko höher ist. Außerdem können wir keine ungeimpften Kunden bedienen. Und die Leute haben mehr Angst als früher, etwas zu buchen."

Das Reisebüro Seitz in der Hauptstraße 107 hat die Corona-Pandemie nicht überlebt. Foto: Alexander Becker

All diese Umstände haben die Reisebüro-Landschaft innerhalb der Elsenzstadt mittlerweile etwas ausgedünnt. In der Hauptstraße 107 befand sich früher das Reisebüro Seitz. Dort kann man nun im Restaurant "Famous Food" allenfalls auf kulinarische Weltreise gehen.

Licht am Ende des Tunnels scheint dagegen bei "Kraichgau Reisen" in der Hauptstelle der Volksbank Kraichgau erkennbar: "Alle, die gereist sind, sind glücklich gewesen", resümiert dort eine Mitarbeiterin, die während der Corona-Pandemie selbst sieben Mal unterwegs war: "Es gibt leere Strände, bei Städtereisen keine Wartezeiten an den Sehenswürdigkeiten. Außerdem haben die Touristen die Hotels für sich", zählt sie einige positive Nebeneffekte der Corona-bedingt geringeren Urlauberzahlen auf.

Trotzdem liegen die Umsätze weit hinter dem letzten guten Geschäftsjahr 2019 zurück. Zudem gestaltet sich die Beratung jetzt aufwendiger als damals. Nicht nur aufgrund der sich ständig ändernden Reisebestimmungen sehnen sich die Weltenbummler in spe nach Normalität: "Viele warten die Situation ab, obwohl sie urlaubswillig sind. Der erhöhte Bürokratieaufwand und sehr kurzfristige Änderungen schrecken außerdem ab", heißt es bei "Kraichgau Reisen".

Je länger diese Situation anhält, umso mehr steigt die Wahrscheinlichkeit, dass weitere Reisebüros schließen, bevor die Nachfrage wieder steigt. Somit ist unsicher, wer sie letztendlich befriedigen wird – der Anbieter vor Ort oder die Online-Konkurrenz.