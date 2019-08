Ein Spezialbetrieb prüfte gestern die Gasleitung an der Elsenzbrücke. Foto: Tim Kegel

Sinsheim. (tk) Wird die Elsenzbrücke zwischen Sinsheimer Wächter und Gasthaus Linde von unten gereinigt? Gibt’s Probleme mit der Sicherheit - wo doch die Stadtverwaltung kürzlich bekannt gegeben hat, Hunderte Brücken im Stadtgebiet überprüfen zu müssen?

Fest steht: Der hoch spezielle technische Aufbau, der am Dienstagvormittag am Kopf der Bahnhofstraße übers Geländer gehoben wurde, er wurde von der Bevölkerung wahrgenommen und regte Spekulationen an.

Tatsächlich wurde eine Gasleitung überprüft, über die Teile der Innenstadt Sinsheims versorgt werden und die unterhalb der Wächter-Figur verläuft und entlang des Brückengehäuses geführt wird. Netzbetreiber MVV hatte hierzu einen Fachbetrieb aus Iserlohn beauftragt, der die Intensivüberprüfung und Reparatur von freiverlegten Rohrleitungssystemen übernimmt. Ein Routine-Check, der im zweijährigen Turnus stattfindet, und der am Abend noch in der Friedrichstraße erfolgt ist.