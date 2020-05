Von Tim Kegel

Sinsheim. Was hat er sich dabei gedacht? Jedenfalls hat er sich, wenn man das so sagen kann, "sehr bemüht" beim Aussenden seiner Botschaft, sofern es die denn gibt. Ein ominöser Sprüher, vielleicht ja auch eine Sprüherin oder ein Duo, zieht durch die Stadt. Zurück bleibt lediglich der Buchstabe "Q", gesprüht mit schwarzem Lack und offensichtlich mit Hilfe einer Schablone.

An den Arkaden vom Müller Drogeriemarkt stadtauswärts kann man es sehen. Oder am Stromkasten beim Sinsheimer Wächter. Und an etlichen weiteren Stellen im Stadtgebiet. Wann die ersten "Q"-Symbole aufgetaucht sind, ist nicht gesichert. Beobachter glauben, einen Zusammenhang mit den Ausgangsbeschränkungen in der Corona-Krise zu erkennen, als die Stadt menschenleer war. Die unauffälligen Zeichen des durchaus "fleißigen" Zeitgenossen blieben lange unentdeckt. Doch auch die Polizei war in den letzten Tagen fleißig. Polizeisprecher Dieter Klumpp sagt mit zwar forschem, aber nicht bierernstem Unterton, dass man nun "die Tatorte gesichert und Lackproben genommen" habe. Die Kollegen in Sinsheim hätten "den Schwachsinn", wie Klumpp es nennt, genau erfasst und binnen zweier Tage "17 Tatorte ermittelt". Genüsslich zählt Klumpp auf: "Acht Stromkästen, vier Briefkästen, zwei Verkehrszeichen, ein Schaukasten, ein Zigarettenautomat und eine Hauswand." Der Besitzer von Letzterer hat die Sache angezeigt, bislang die einzige Anzeige in dem Fall.

Es gibt Indizien, dass es der Q-Sprüher mit seinen Aktionen auf staatliche Stellen abgesehen hat und das, was er für Vertreter des Großkapitals hält: Dafür spricht die Liste der Örtlichkeiten, an denen die Buchstaben auftauchen, etwa beim Finanzamt, bei der Arbeitsagentur, beim Amtsgericht und beim Marktplatzcenter Hütter. Klumpp hält es für möglich, dass es weitere Orte mit Q-Symbolen gibt und bittet die Bevölkerung um Aufmerksamkeit.

Aber was treibt ihn an, den Q-Sprüher? "Ganz komisches Verschwörungszeug", vermutet Klumpp, und auch Sinsheims Oberbürgermeister Jörg Albrecht hat sich "mal ein bisschen eingelesen". Das Q-Symbol, das in jüngster Zeit auch auf Corona-Demos hochgehalten wurde, geht auf eine Verschwörungstheorie aus den USA zurück, die auch als "QAnon" bekannt ist. Ein anonymer Teilnehmer eines Forums, der sich "Q" nannte, verbreitet unter anderem die These, dass Politiker und Hollywoodstars in Tunneln unter den Metropolen dieser Welt Kinder missbrauchen. Die Thesen werden als haltlos eingeordnet. Oberbürgermeister Jörg Albrecht sagt mit Schaudern "ach Du lieber Gott", als wir ihm einige Details des in der rechtskonservativen US-Subkultur verorteten Gedankenbilds nennen, das in jüngster Zeit auch von Sänger Xavier Naidoo und Rapper "Sido" verbreitet wurde. Das Ordnungsamt, sagt der OB, wolle die Sache "mal im Auge behalten".

Das könnte nicht ganz einfach werden: Die Sprühaktionen dürften in der Dunkelheit nur wenige Sekunden dauern. Vielleicht ebbt die Q-Sprüherei aber auch wieder ab. Gut möglich, dass dem Sprüher die Lust bald vergeht. Er wird, sagt Polizeisprecher Klumpp, "nämlich richtig Ärger kriegen für so einen Quatsch".

Info: Wer Hinweise geben oder weitere Fälle melden kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter Telefon 07261 / 6900 zu melden.