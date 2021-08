Von Alexander Becker

Sinsheim. "Alles bloß keine Serienausstattung", lautete das Motto bei der zehnten Auflage der Roadshow, die jetzt wieder viele Auto-Verrückte auf das Freigelände des Technik Museums Sinsheim gelockt hat. Dann heißt es Eimerstemmen und Auspuffknallen, gibt’s Schalldruckorgien am Leistungsprüfstand. Fast so, als gäb’s kein Morgen.

Der Peugeot 206 von Karol Cholewinski aus Darmstadt machte den Anfang: "Das meiste, was ich gemessen habe, waren 152 Dezibel", beschrieb der stolze Besitzer die Leistung des schwarzen, mit Glitzerfolie beklebten Kleinwagens. Noch eine Spur extremer kam Marco Glaubitz’ Golf III in mattgrüner Militärlackierung daher: "Das sollte eigentlich ein Winterauto werden – mit einer Anlage von drei Kilowatt Leistung. Aber du gewöhnst dich einfach an alles", begründete er die aktuelle Ausbaustufe, die für bis zu 155 Dezibel Schalldruck gut ist. Auf dem Weg dorthin befindet sich auch Michi Herock aus Lauffen am Neckar mit seinem roten Daihatsu Cuore: "Man gönnt sich halt sonst nichts im Leben und macht so verrückte Sachen. Es macht einfach Spaß", fand der schalldrucksüchtige Schwabe, der sein Hobby "nur ’ne Zerstörung" nennt.

Die Fahrzeuge durchlaufen mehrere Tests. Foto: Alexander Becker

"Wir sind ausverkauft", freute sich Daniel Scheucher vom Veranstalter "DS Automotive" aus Weingarten in der Pfalz, dem Kooperationspartner des Museums. In Zeiten umfassender Sorge vor dem Sars-CoV 2-Virus bedeutete dies 220 Anmeldungen pro Tag, also 440 aufs gesamte Wochenende verteilt. "Wir haben aber noch ein bisschen Luft für spontane Besucher gelassen, damit die auch hier auf den Platz können", sagte Scheucher. Er sieht vor allem die Vielfalt unterschiedlicher Fahrzeuge vor Ort als Erfolgsgarant. Aber auch das passende Rahmenprogramm aus Eimerstemmen, Auspuffknallen und Kissenschlachten tue seinen Teil dazu. Von Oldtimern bis hin zu getunten Fahrzeugen etlicher Hersteller war alles vertreten, außerdem einige Szene-Dienstleister.

Zu ihnen gehörte Martin Simon, der mit dem mobilen Leistungsprüfstand aus dem ostthüringischen Gera in den Kraichgau gekommen war und dafür sorgte, dass etliche Autofans erst wussten, wie stark ihr Motor nun eigentlich genau ist. Um Kraft ging es auch am Stand des "Hifi-Bunkers" aus Karlsdorf-Neuthard, an dem Sascha Möllenbeck und seine Kollegen die Schalldruckmessungen für Auspuff und Soundanlagen anboten. Dass man so etwas in diesen unsicheren Zeiten wieder machen darf, müsse "man ausnutzen", fand Möllenbeck.

Das dachten sich auch die Autofans mit den monströsen Musikanlagen, die auf der Showbühne ihre rummsenden und dröhnenden Democars aufwummern und -schnarren ließen, dass die Scheiben wackelten und es im Magen rumorte. "Das geht nur kurzzeitig. Sonst kriegen wir Probleme mit dem Ordnungsamt", sagte Veranstalter Scheucher. Doch auch so pusteten die Bassboxen auf Rädern die Frisuren der Zuschauer kräftig durch.

Armin Hagner aus Heilbronn-Böckingen hält dagen mehr von Verschönerung und hat deshalb seinen Alfa Romeo "MiTo" aufwendig umgebaut: "Nur hobbymäßig", betonte er, obwohl das rote 260-PS-Geschoss aussieht, als käme es aus einer professionellen Tuning-Schmiede. Auch kommenmdes Jahr will sich die Szene wieder am Technik-Museum treffen.