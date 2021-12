Sinsheim/Eppingen/Kraichgau. (zg) Der Erhalt des "Reisezentrums" der Deutschen Bahn am Bahnhof von Sinsheim umtreibt weiter den Arbeitskreis Nahverkehr. "Auch in Zeiten von Digitalisierung und Transformation" hält Vorsitzender Jens-Jochen Roth die "persönliche und fachkundige Betreuung rund um das Thema Mobilität und Öffentlicher Personennahverkehr vor Ort" für wichtig, hieß es beim jüngsten Treffen der Runde.

"Schrittweise vorangetrieben" habe man laut Roth die Aktivitäten zum langfristigen Erhalt des Zentrums an der ehemaligen Schalterhalle. Ziel sei auch weiterhin die Einrichtung "einer Mobilitätszentrale". Bahnhof und dessen Umfeld würden hierdurch aufgewertet. In der Mobilitätszentrale sollen über den Verkauf von Fahrkarten für den Nah- und Fernverkehr sowie Verbundfahrscheinen Angebote im Bereich des Bahn- und Busreisens gebündelt werden. Es gehe um "Verkehrsmittel übergreifende Informationen und Beratung", etwa über Fahrpläne zum Stadtbus-, Rufbus- und Taxiverkehr, zu Tarifen oder auch zum Carsharing. Freizeitinformationen und die Vermittlung bei Fundsachen gehörten ebenso zum Service. Wichtig sei ein Ansprechpartner im Bahnhof "vor allem auch bei Störungen", sagte Roth.

Ein neues Tarifsystem beim Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) ab Januar 2022 stellte VRN-Vertreter Alexander Bürgstein vor: Hintergrund seien veränderte Arbeitsbedingungen und Mobilitätsbedürfnisse, neue digitale Angebote und das Bestpreisprinzip. Ziel der Tarifreform sei Vereinfachung. Mit einem Rhein-Neckar-Ticket "Flex" und "Plus" sollten Angebote eingeführt werden, bei denen ab 19 Uhr und am Wochenende bis zu vier weitere Personen mitgenommen werden können. Beim "Flex"-Modell kann der Kunde das Ticket an acht frei wählbaren Werktagen im Monat verbundweit einsetzen und an den Wochenenden vollumfänglich nutzen. Neu eingeführt werden Fünf-Fahrten-Tickets, die die Mehrfahrtenkarten ablösen. Daneben ist das Fünf-Tage-Ticket an fünf frei wählbaren Tagen im jeweils gewählten Bereich gültig. Die Tages-Tickets werden für Einzelpersonen, Familien und Gruppen gebündelt. Bei der Entwertung sind sie am Samstag bis Montag, 3 Uhr morgens, gültig; an Ostern von Karsamstag bis einschließlich Ostermontag. Beim "Luftlinientarif", der den bisherigen "eTarif" ablöst, kommt laut Bürgstein das Bestpreisprinzip zur Anwendung. Der Tarif berechnet sich auf Basis der ermittelten Luftkilometer zwischen Ein- und Ausstiegshaltestelle, soll aber "maximal so hoch wie der Wabentarif" sein.

Die Einführung einer Regionalexpress-Verbindung auf der Kraichgaubahn Karlsruhe–Eppingen–Heilbronn im Jahr 2022/2023 wird sich auch auf den S-Bahn-Verkehr der Linie S5 Heidelberg–Sinsheim–Eppingen auswirken – mit Wartezeiten. Nach aktuellem Stand sollen die neuen Züge auf der Kraichgaubahn jeweils zur vollen Stunde in Eppingen eintreffen. Dies würde dazu führen, dass sich für die Fahrgäste, die mit der S-Bahn Rhein-Neckar in Eppingen eintreffen, ohne Änderung der Ankunfts- und Abfahrtszeiten ein etwa halbstündiger Aufenthalt ergeben würde. Nun wolle man "versuchen, im Sinne der Fahrgäste eine gute Lösung zu erarbeiten", sagte DB-Regio-Vertreter Christoph Rothfuß.

Auf der Krebsbachtalbahn mit deren Ausflugsverkehr im "Roten Flitzer" ist man mit den rund 5000 Fahrgästen im Jahr 2021 zufrieden; laut Jürgen Heß vom Verkehrsforum 2000 eine Steigerung von mehr als 15 Prozent gegenüber dem Jahr 2019. Im kommenden Jahr soll es, anstatt mittwochs, testweise an Samstagen ein Zugangebot geben. Der erste Fahrtag wird voraussichtlich am Ostermontag stattfinden. Im Oktober 2022 soll wieder ein Dampfzug verkehren. Der Ausflugsverkehr leiste "einen wichtigen Beitrag zum langfristigen Erhalt der Bahnstrecke im Krebsbachtal", hieß es. Die Nahverkehrsexperten werden sich im Februar 2022 zur nächsten Sitzung treffen.