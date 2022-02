Sinsheim-Dühren. (tk) Was wäre Dühren ohne Kerwe? Und was wäre Dührener Kerwe – ohne – richtig: ein schmackhaftes Wildgulasch? Fest steht: Das Örtchen wär’ nicht dasselbe. Zwar gab’s jetzt schon zwei Jahre lang keine Kirchweih mehr, und bis Oktober ist’s noch ein Weilchen hin. Doch für ein "Kerwe-Geschmackserlebnis" unterm Jahr sorgt nun das Dührener Leibgericht im Gläschen; zubereitet von der bewährten Kerwe-Küchen-Combo. Und ganz wichtig: Es ist für den guten Zweck.

An den Töpfen: Unternehmer Volker Stoll und Ortsvorsteher Alex Speer, der fürs Wildgericht kräftig die Trommel rührt. Für zusätzliche Exzellenz – und damit die Gläschen auch in den Verkauf gelangen dürfen – steht Metzgermeister René Ohr, der "der Männerrunde" seine professionelle Gastro-Küche zur Verfügung stellte und beim Einkochen zur Stelle war. Jäger Peter Keil trug dem Dührener Wildschwein zuvor sauber einen Blattschuss an; Rudi und Philipp Sitzlers Dührener Wurzelgemüse kommt noch dazu. Und schließlich: "Nudeln vom Bäcker Mayer" – nach dem schmerzlich bedauerten Aus von Friedrich Unraths örtlicher Nudelproduktion die letzte Manufaktur für Eierteigwaren in Dühren. Ein Tütchen "Breite" gibt’s zu jedem der etwa 80 verfügbaren Gulaschgläschen.

So entstand das "Dührener Cultur-Gulasch". Wie bitte? Was ist das denn für ein merkwürdiger Name? Speer erklärt: Durch den Verkauf von Wildbret und Nudeln wird der Verein "Cultura Durnina" unterstützt, ein Verein für Projekte und Brauchtumspflege mit zurzeit etwa 15 Mitgliedern, der im Hinblick aufs 1250. Dorfjubiläum im Jahr 2019 gegründet wurde. Der Verein kümmert sich hauptsächlich um Projektförderung mittels des "Leader"-Programms. Unter anderem wurde eine Bank beim keltischen Fürstinnengrab von Dühren gebaut, mit Informationstafeln und einer Künstler-Stele, die entlang eines Höhenwegs an die reiche keltische Frühgeschichte der Ortschaft erinnern. Das beliebte Kerwe-Wildgericht hilft nun dabei, die Eigenmittel zu generieren. Zehn Euro kostet die Portion – zu haben bei Ohr und in der Verwaltungsstelle.

Das hat nur Vorteile, oder? Eigentlich schon, sagt Speer. "Das Gulasch ist so gut wie bei der Kerwe." Und: "Es gibt nicht viel davon", wer eine Portion abhaben will, der müsse sich vielleicht beeilen. Einen kleinen Wermutstropfen habe die Geschichte dann aber doch: Durch den Verkauf mussten die Zutaten auf dem Glas aufgelistet werden.

Was drin ist in dem "Geheimrezept", wie Stoll, Speer und Ohr es bei der Kerwe nannten, ist damit "raus". Und woran lag’s, dass das Dührener Wildgulasch so gut war? Viele Gewürze, darunter Majoran. Und: "Zartbitterschokolade".