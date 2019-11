Von Tim Kegel

Sinsheim. Einschnitt ins Geschäftsleben der Sinsheimer Bahnhofstraße: Die Nachricht – zuerst über das soziale Netzwerk Instagram verbreitet – jagte vielen einen Schreck ein, wenn auch nur kurzzeitig. „Aus einem Irgendwann sollte man viel öfter ein Jetzt machen“, schreibt Nicole Wollanka alias „Die Blumenbinderin“ und gibt im Folgenden bekannt, dass sie sich nach 16 Jahren am Standort aus ihrem gut gehenden Geschäft verabschieden will.

Verabschieden „aus“, nicht „von“ dem Geschäft: Erst am Ende ihres Posts, der Wollanka auf einem Schwarz-Weiß-Bild freudestrahlend im Kreis ihrer Mitarbeiterinnen zeigt, verrät die Floristikmeisterin, dass ihr Geschäft auch ohne sie selbst eine Zukunft hat. Sie übergebe den Laden an Christiane Risch-Kübler, Wollankas wenige Jahre ältere Schwester, und damit „in die besten Hände“, die sie sich dafür vorstellen könne. Risch-Kübler ist ebenfalls Floristikmeisterin und seit den frühen 1980er-Jahren selbstständig in Leimen-St. Ilgen und dem Landgut Lingental. In ihrer „Blumenwerkstatt“ pflegte Risch-Kübler einen ähnlich eklektischen Stil wie ihre Schwester Wollanka, die sie einst selbst ausgebildet hat. Risch-Kübler sagt, sie habe nach 39 Jahren als Selbstständige und „einem Jahr der Orientierung“ festgestellt, dass sie ohne Ladentheke „nicht kann“. Am 16. Januar will sie in der Sinsheimer Bahnhofstraße als „Die Binderei“ und mit dem bekannten Team und einer neuen Mitarbeiterin an den Start gehen und sich „floralem Bindewerk“ widmen.

Nicole Wollanka hat sich indessen vorgenommen, was ihre Schwester gerade hinter sich hat: eine Auszeit. Sie plane eine Neuorientierung, wolle sich Zeit nehmen, „um meine Kreativität in neue Bahnen zu lenken“. Welche Bahnen dies sein könnten, sagt sie, sei genauso offen wie die Zeitdauer, die sie sich fürs Suchen und Finden nehmen wolle. Alles, was im Moment fest stehe, stehe auch auf dem zweiseitig bedruckten Flugblatt, das Wollanka und Risch-Kübler gerade im Laden und digital verteilen. Es gehe hier auch um eine große Stammkundschaft, die Erwartungen und Gefühle an einen Einkauf in der Bahnhofstraße 22 knüpfe; es gehe oft „sehr persönlich zu“.

Stilistisch werde sich nicht allzu viel ändern, sagen die Schwestern. Oft seien sie ohnehin gemeinsam auf Fachmessen und Trend-Veranstaltungen gewesen. Mitunter waren sie selbst dicht am Trend oder diesem gar voraus, setzten auf Farb- und Muster-Kombinationen und hätten Ähnliches im Folgejahr dann an Messeständen entdeckt. Nicole Wollanka ist seit 21 Jahren selbstständig und führt „Die Blumenbinderin“ in ihrem jetzigen letzten Weihnachtsgeschäft seit 16 Jahren.

Der Wechsel vollzieht sich inmitten einer Erfolgsgeschichte. Das Geschäft – direkt neben dem gut gehenden Eiscafé „Roma“ und dem „Müller“-Drogeriemarkt – liegt in einer der besten Verkaufs-Lagen Sinsheims und quasi mitten in der Zielgruppe. Seit Jahren ist das Team dasselbe geblieben. Kunden sprechen von Großstadtniveau. Nie habe „Die Blumenbinderin“ besser da gestanden, bestätigt auch Wollanka. Es sei ihr wichtig, zu wissen, dass der Laden in ihrem Sinn weiter geführt werde: „Andernfalls hätte ich es auch ganz sicher nicht gemacht.“