So leer kennt man das „Kinki“ nicht. Doch in den vergangenen Monaten war dies der Dauerzustand. Die Betreiber hoffen, dass sie bald wieder öffnen dürfen. Jeden Tag fragten Gäste, wann es weiter geht. Foto: Christian Beck

Von Christian Beck

Sinsheim. Bis zu 2000 Gäste feierten und tanzten an einem gut besuchten Abend im "Kinki". Doch seit November herrscht hier gähnende Leere, die Disco muss Corona-bedingt geschlossen bleiben. "Wir bekommen jeden Tag Anfragen, wann wir wieder öffnen", erzählt Tommy Schleh, einer der Betreiber. Doch er und seine Kollegen wissen selbst nicht, wann es weiter geht. Und diese fehlende Perspektive sei nur schwer auszuhalten.

Von den vergangenen 24 Monaten sei das "Kinki" 19 Monate geschlossen gewesen, berichtet Schleh und spricht in diesem Zusammenhang von einem Berufsverbot mit schwerwiegenden finanziellen Folgen. Einige Kosten liefen weiter, beispielsweise die Miete für die Diskothek. Corona-Hilfszahlungen habe man beantragt, doch für mehrere Monate sei noch kein Geld überwiesen worden. "Wenn man da kein zweites oder drittes Standbein hat, hat man ein Riesenproblem", sagt Schleh. Er verkauft momentan unter anderem Schnelltests und Schutzmasken.

Im Oktober und November des vergangenen Jahres hatte das "Kinki" an fünf Wochenenden geöffnet. "Das war megaerfolgreich", sagt Schleh dazu. Die Gäste wären begeistert gewesen, dass sie endlich wieder tanzen und feiern konnten. Am Eingang sei der Impfstatus streng kontrolliert worden, relativ bald habe man den Einlass von 3G auf 2G verschärft, berichten die Geschäftsführer. Ihm sei kein einziger Fall bekannt, dass sich jemand im "Kinki" mit Corona angesteckt hat, sagt Schleh. Als dann eine Verordnung erlassen wurde, die vorschreibt, dass auf der Tanzfläche ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss, habe man freiwillig geschlossen. Kurz darauf mussten dann alle Discos den Betrieb einstellen. So ist es bis heute, Zukunft ungewiss. Er habe sich überall erkundigt, erzählt Schlehs Partner Mark Reininger. Doch egal ob in Sinsheim, Heidelberg oder Stuttgart – niemand habe ihm etwas dazu sagen können.

Das sei auch im Hinblick auf das Personal schwierig, betonen Schleh und Reininger. Denn manche haben sich in der Zwischenzeit einen anderen Job gesucht. In der kurzen Zeit im Oktober und November habe man dann ein Team von 120 Leuten gebildet, berichtet Schleh. Vor allem Aushilfen auf 450 Euro-Basis, hauptsächlich im Alter von 18 bis 30, die sich etwas dazu verdienen wollen. Das Team sei gerade halbwegs eingearbeitet gewesen, berichtet Reininger, da war schon wieder Schluss. Am Mittwoch haben die Geschäftsführer eine Rundmail an alle geschrieben, sie wollen ihre Mitarbeiter bei der Stange halten, wenn es wieder los geht. "Aber wer möchte schon in einem Job arbeiten, wo in fünf Wochen vielleicht wieder Schluss ist?" sagt Schleh dazu.

Not in Corona-Zeiten macht erfinderisch, die Betreiber des "Malinki" in Bad Rappenau wollen den Club übergangsweise in ein Restaurant verwandeln. Beim "Kinki" sei das nicht machbar, erklärt Schleh. Mit 2200 Quadratmetern sei die Disco dafür zu groß.

Doch bei allen Klagen: Die "Kinki"-Betreiber hoffen, dass bei ihnen bald wieder gefeiert werden kann. In der Zwischenzeit haben sie vieles repariert und aufgehübscht: Türen, Säulen und mehr wurden neu gestrichen, die Elektrik wurde teilweise erneuert, die Lichtshow erweitert, momentan wird der Biergarten und der Raucherbereich neu gestaltet.

In Rheinland-Pfalz wird darüber nachgedacht, Discos ab 7. März wieder öffnen zu lassen. Reininger und Schleh hoffen, dass es in Baden-Württemberg auch so kommt. Das Einzugsgebiet des "Kinki" ist groß. Doch wenn die Regelungen in Hessen oder in Rheinland-Pfalz lockerer sind, fahren die Partyhungrigen auch dorthin, weiß Schleh. "Es geht ja nicht nur ums Geldverdienen. Es geht vor allem ums Herzblut", sagt er. Im April gebe es das "Kinki" 23 Jahre, das wolle man auf jeden Fall feiern.

"Wir hoffen aber, dass die Ankündigung zum Öffnen nicht so kurzfristig kommt", sagt Reininger. Denn bis das "Kinki" wieder "hochgefahren" ist, dauere es circa zwei Wochen. Personal müsse eingeteilt werden, Ware wird gebraucht. "Wenn wir öffnen, fährt ein Sattelzug mit Getränken vor", erklärt Reininger.

Fachleute sind sich relativ einig: Die Menschen müssen mit Corona leben. Doch wie soll unter diesen Umständen in einer Disco gefeiert werden, bei der dicht an dicht getanzt und geschwitzt wird? Strenge Kontrollen sind wichtig, sagen die Betreiber. Und eine gute Lüftung. Die im "Kinki" tausche 84.000 Kubikmeter Luft pro Stunde aus, erläutert Reininger. Das sei vier Mal so viel wie in manchen anderen Discos. Und das sei vor allem besser, als eine private Party zu feiern, bei der es keine Lüftung gibt, findet Reininger.