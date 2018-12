Von Christian Beck

Sinsheim-Waldangelloch. Die Bagger gehören in der Ortsdurchfahrt mittlerweile zum Alltag. Doch am Dienstag brannte ein Wohnhaus, die Feuerwehr aus Angelbachtal rückte zur Verstärkung an und muste die Umleitung nehmen - wie viele andere Verkehrsteilnehmer auch. Wie klappt die Anfahrt im Notfall? Wie kommen die Bauarbeiten voran? Und was sagen die Anlieger dazu? Die RNZ hörte sich um.

Rettungswege wurden bestens bedacht, betont Feuerwehrkommandant Michael Hess. Gemeinsam mit Ortsvorsteher Edgar Bucher, selbst langjähriger Floriansjünger, habe man alles Notwendige schon vor Beginn der 18-monatigen Baumaßnahme besprochen und umgesetzt, unter anderem, dass alle Hydranten jederzeit frei zugänglich sind. Dass sich die Besatzung eines Feuerwehrfahrzeugs am Dienstag vom Rauch leiten ließ und in einer Sackgasse landete, verbucht Hess als Unannehmlichkeit, die etwas Zeit gekostet habe. Am Donnerstag musste die örtliche Wehr zu Nachlöscharbeiten noch einmal anrücken. Die Bewohner seien aber den Umständen entsprechend gut versorgt, berichtet der Ortsvorsteher.

Die Bauarbeiten sind laut Bucher wenige Tage hinter dem Zeitplan: Eine in den Plänen nicht verzeichnete Lastenausgleichsplatte aus Beton sei bei Arbeiten am Ortseingang aufgetaucht und musste erst durchbrochen werden, um an die Kanäle zu kommen. Diese sowie alle weiteren Rohre und Leitungen werden neben der Straße selbst erneuert. Die Arbeiten der verschiedenen Firmen zu koordinieren, sei sehr aufwendig, erklärt Baudezernent Tobias Schutz. Er ist jedoch zufrieden mit dem Bauverlauf: Das Wetter sei bislang sehr gut gewesen, der Verlauf des Winters bestimme nun maßgeblich wie es weiter gehe. Vor diesem Hintergrund wagt in der Verwaltung auch niemand eine Prognose, wann die rund 4,2 Millionen Euro teure Baumaßnahme abgeschlossen sein wird.

Erfreulich nennt Schutz die Zusage des Bauunternehmers, die Straße abschnittsweise fertigzustellen. Das Projekt ist in vier Abschnitte unterteilt: Momentan wird im ersten Abschnitt bis auf Höhe der Metzgerei Müller gebaut, es folgen weitere Abschnitte bis zur Kreuzung an der Brückenstraße.

Die Anwohner sind sich einig: Es war Zeit für die Baumaßnahme. Doch sie führt auch zu unangenehmen Begleiterscheinungen. "Die Verwaltung hat versprochen, dass immer jemand herfahren kann", berichtet Metzger Edgar Müller. Doch trotz Zufahrtsmöglichkeit und Hinweisschildern kämen viele Kunden aus Angelbachtal momentan nicht, Müller spricht von einem deutlichen Umsatzrückgang. Laut Bucher sind die Klagen der Anwohner der Ortsdurchfahrt aber gering im Vergleich zu denen der Anlieger an der Umleitungsstrecke: Dort beschwerten sich viele Anwohner, weil nun deutlich mehr Verkehr unterwegs ist. Mitunter werde dort auch zu schnell gefahren, deshalb gebe es Geschwindigkeitskontrollen.

Busfahren ist nun nicht mehr ganz so einfach, da sind sich Anwohner Peter Weiß und Edgar Bucher einig. So müssen manche ältere Waldangellocher bis zur Haltestelle am Ortsausgang laufen. Der Ortsvorsteher sei diesbezüglich von der SWEG enttäuscht: "Man hätte auch von Weiler anfahren können."

Die Müllabfuhr fährt noch durch die Baustelle. Und wer Lebensmittel oder einen Fahrdienst brauche, könne sich an die Sozialstation wenden, betont der Ortsvorsteher.