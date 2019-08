Sinsheim-Waldangelloch. (tk/pm) Wegen dringender Arbeiten am Stromnetz wird der gesamte Ort Waldangelloch am Sonntagmorgen, 25. August, in der Zeit von 7 bis etwa 8.30 Uhr ohne Strom sein.

Dies teilte der Stromversorger EnBW am gestrigen Mittwoch mit. Die Arbeiten seien notwendig, "um auch zukünftig eine sichere Stromversorgung zu bieten", heißt es in der Meldung. Man leite "alle Maßnahmen ein", um die Unterbrechung so kurz wie möglich zu halten und danke im Voraus für das Verständnis der Bevölkerung.

Wie ein Sprecher des Unternehmens auf Nachfrage der RNZ schilderte, stehe die Maßnahme "nicht in Zusammenhang mit der laufenden Sanierung der Ortsdurchfahrt", sondern um den Austausch von Teilen der örtlichen Versorgungsinfrastruktur, gelegen am Ortseingang bei Michelfeld.

Um die Beeinträchtigung so gering wie möglich zu halten, habe man einen Sonntag zur Erledigung der Arbeiten gewählt sowie einen Zeitpunkt am frühen Morgen und eine frühe Veröffentlichung der Maßnahme. Sowohl Firmen als auch Kirchgänger sollten "nicht beeinträchtigt werden".