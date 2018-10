Sinsheim. (tk) Baumfällungen größeren Ausmaßes auf der gesamten Gemarkung Sinsheims und am Lauf der Elsenz hat die Stadtverwaltung bereits im Oktober 2017 im Gemeinderat angekündigt. Damals sprach Bernd Kippenhan, Leiter des Infrastrukturamts, von Hunderten Bäumen, die aus Alters-, Krankheits- und Sicherheitsgründen sowie solchen des Klimawandels gefällt werden müssten. Man wolle das bei Bürgern unbeliebte Thema daher, wie es damals hieß, "mit großer Transparenz behandeln". Seither wurden Fällungen markanter Bäume oder größerer Baumreihen regelmäßig angekündigt. In diesen Tagen gehen die Maßnahmen weiter. Auch über Neupflanzungen und deren Baumarten wurde einiges bekannt.

Die aktuellen Fällarbeiten dürften besonders ins Auge fallen, handle es sich doch um fünf Elsbeeren, die auf dem Parkplatz der Burg Steinsberg in Weiler stehen. In Hilsbach würden rund um den Hilsbacher See sowie im benachbarten Naherholungsgebiet zwischen dem örtlichen Tennisplatz und der Anlage des Reit- und Fahrvereins Bäume gefällt. Betroffen sei auch Reihen: Dort würden Bäume und Büsche im Bereich der Wingertsbergschule gefällt, die erweitert werden soll. Auch entlang eines zur Kellerschen Mühle führenden Feldwegs sowie am Reihener Sportgelände bis zur Ittlinger Gemarkungsgrenze würden Fällungen stattfinden, mehrere davon entlang der Elsenz.

Ebenfalls am Elsenzufer gefällt wird in Hoffenheim, entlang der B39 bis zum Ortseingang von Zuzenhausen. In Dühren ist eine Fläche an der B292 entlang des Radweges nach Sinsheim betroffen. In Sinsheim-Süd müssen sechs Zierkirschen in der Steinsbergstraße entfernt werden - diese Bäume stehen auf Wasserleitungen und gefährdeten jene mit ihren Wurzeln. Auch entlang der Südlichen Ringstraße und Am Bachdamm entlang der Elsenz in der Innenstadt werden die Motorsägen demnächst zu hören sein.

Eine Fülle an Ursachen der Fällungen wird genannt: Manchmal seien Uferpappeln schlicht an ihrer Altersgrenze angelangt. Extreme Wetterereignisse hätten zu Windbruch geführt, hierbei verletzte Stellen an den Bäumen seien teilweise von Pilzen geschädigt, wie die Grünpfleger erläutern. Hierdurch potenziere sich das Gefährdungspotenzial. Am Elsenzufer spielten stellenweise auch Fraßschäden des Elsenzbibers eine Rolle. Wieder andere Standorte und deren Gehölze müssten wegen heißer werdender Sommer überdacht werden. Andernorts spiele Eschentriebsterben eine Rolle. Bei den Baumkontrollen der Stadt Sinsheim würden "Schäden, Schädlinge und Gefährdungspotenziale, Stand- und Bruchsicherheit der Bäume überprüft".

Im Lauf der kommenden Wochen würden Fachleute der Grünflächenabteilung sowie externe Firmen mit den Arbeiten beginnen. Parallel dazu seien Neupflanzungen von rund 60 Bäumen und Sträuchern entlang von Straßen, in Grünanlagen sowie auf Spielplätzen vorgesehen.

Bei deren Auswahl habe sich das Rathaus mit "Stadtgrün 2021" auseinandergesetzt, einem Projekt, das sich mit zukunftsträchtigen Gehölzarten befasst. Dieses so genannte "Klimawandel-Projekt" werde von der bayrischen Landesvereinigung Gartenbau unterstützt und beschäftige sich "mit der Problematik, dass einige der gängigen Stadtbaumarten immer stärker unter den Folgen des Klimawandels und unter neu eingewanderten Schädlingen und Erkrankungen" litten. Zukunftsträchtige Baumarten würden im Rahmen des Projekts gesichtet und erprobt.

Künftige Baumarten im Stadtgebiet könnten Eisenholzbaum, Purpurerle und Hopfenbuche sein. Diese Arten seien toleranter gegen Hitze und Trockenheit, kämen mit dem Salzgehalt im Boden besser zurecht und entwickelten, wie es heißt, die passende Wuchsform. Auch Mittelmeerbäume wie Esskastanien und manche Eichenart gehören zu den hierzulande zukunftsfähigen Baumarten.