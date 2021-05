Hier soll im dritten Quartal ein weiterer Rettungswagen stationiert werden. Der bauliche Zustand der Rettungswache in der Dührener Straße ist nicht gut. Momentan hält das DRK aber am Standort fest, hieß es auf Nachfrage. Foto: Christian Beck

Sinsheim. (cbe) Die Rettungswache soll ab dem dritten Quartal über einen weiteren Rettungswagen verfügen. Bislang sind dort zwei stationiert, die rund um die Uhr eingesetzt werden. Ein dritter Rettungswagen soll dann im Zeitraum von 7 bis 19 Uhr verfügbar sein. Die Entscheidung des Bereichsausschusses, der für die Notfallversorgung im Rhein-Neckar-Kreis zuständig ist, beruht auf gestiegenen Einsatzzahlen.

Zu 4941 Einsätzen wurden die Kräfte der Sinsheimer Rettungswache im Jahr 2017 gerufen, im Jahr 2019 waren es 5084. Im vergangenen Jahr waren es nur 4457, doch das liege an Corona, erklärt Felix Zubrüggen, Pressesprecher des DRK-Kreisverbands Rhein-Neckar/Heidelberg. In dieser Zeit hätten manche Menschen Angst gehabt, ins Krankenhaus zu gehen und sich dort anzustecken.

Der dritte Rettungswagen komme nur tagsüber zum Einsatz, da in dieser Zeit mehr Einsätze gefahren werden. Er sei "ein weiterer Baustein im komplexen Gefüge des Rettungsdienstes und soll zur Entlastung aller bisheriger Strukturen, insbesondere im Kraichgau" beitragen, teilt Jürgen Wiesbeck, Vorsitzender des Bereichsausschusses für den Rettungsdienst, auf Nachfrage mit. Auf Nachfrage, wie belastet die Strukturen sind, will man sich nicht äußern. Deutlich wird aber, dass der zusätzliche Rettungswagen gebraucht wird, um die gesetzliche Hilfsfrist einzuhalten. Diese besagt, dass 95 Prozent aller Notfalleinsätze im gesamten Rettungsdienstbereich aufs ganze Jahr betrachtet innerhalb von 15 Minuten erreicht werden müssen.

Der zusätzliche Rettungswagen kostet laut Wiesbeck 180.000 Euro. Darüber hinaus werde mit Personalkosten in Höhe von rund 300.000 Euro kalkuliert. Hinzu kommen Kosten für den Umbau der Rettungswache in der Dührener Straße: Laut RNZ-Informationen findet der Rettungswagen in einer Garage Platz, die bislang an die Stadt vermietet war. Hier müsse etwas umgebaut werden, ebenso im Aufenthaltsbereich der Wache. Die Umbauten seien zeitnah geplant.

Laut Wiesbeck sind dort momentan 24 hauptamtliche Mitarbeiter in Vollzeit beschäftigt. Für die Erweiterung würden rechnerisch sechs Vollzeitstellen geschaffen, die auch mit Teilzeitkräften besetzt werden könnten. Der neue Rettungswagen werde mit mindestens einem Notfallsanitäter oder Rettungsassistenten sowie einem Rettungssanitäter besetzt sein. Wann genau das neue Fahrzeug zum Einsatz kommt, hänge auch davon ab, wann das dafür notwendige Personal eingestellt ist.

"Mit der aktuellen Entscheidung, in Sinsheim einen weiteren Rettungswagen im Tagdienst zu etablieren, gehen wir konsequent den Weg, die Versorgung insbesondere im ländlichen Bereich zu sichern", sagt Wiesbeck. Auch für Oberbürgermeister Jörg Albrecht ist diese Entscheidung ein Grund zur Freude.

Was den Standort der Rettungswache in der Dührener Straße 23b betrifft, gibt es laut RNZ-Informationen Überlegungen, mit der Feuerwehr auf das Gelände der ehemaligen Autobahnmeisterei umzuziehen. Neben der Lage spielt dabei offenbar der schlechte bauliche Zustand der Rettungswache eine Rolle. Auf Nachfrage erklärte Wiesbeck: "Derzeit hält das DRK am bestehenden Standort fest." Bezüglich einer Generalsanierung finde die Klärung in den Gremien auf Landesebene gemäß den Landesvorgaben statt.