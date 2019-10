Von Ulrich Brefka

Sinsheim. Auf stolze 1250 Jahre kann der Kraichgau in diesem Jahr zurückblicken - zumindest, was sein historisches "Geburtsjahr", seine Ersterwähnung im Lorscher Codex angeht - einem Manuskript, das Besitztümer sowie Rechtsverhältnisse unter der Ägide des damaligen Klosters dokumentiert. Dass das damit vor allem juristisch definierte Territorium "Creichgowe" nicht zugleich auch ein geschlossener, quasi in sich ruhender Lebens- und Kulturraum, sondern ein durchaus streitbares Konstrukt war und ist, sich in mancherlei Hinsicht in "Zwischenräumen" bewegt, erfuhren die Besucher des Vortrages im Bürgersaal des Stadtmuseums Sinsheim spätestens am vergangenen Freitagabend - und zwar aus erster Hand.

Der Historiker Professor Kurt Andermann aus Speyer, dessen Forschungsschwerpunkte auf dem Gebiet der südwestdeutschen Kultur- und Landschaftsgeschichte liegen, hatte mit dem Vortrag: "Der Kraichgau - eine Landschaft dazwischen" zu einem "Geburtstagsständchen" der etwas anderen Art geladen. Und der Experte ließ seinen Blick akribisch über das "Land der tausend Hügel" schweifen - und auch darüber hinaus.

Dabei las er weitestgehend aus seiner 2008 erschienenen Abhandlung vor, veröffentlicht in dem von ihm mitgestalteten sechsten Band der "Kraichtaler Kolloquien". Von anderen Regionen unterscheide sich der Kraichgau vor allem darin, dass er - zwischen Odenwald und Schwarzwald positioniert - mit seiner "sanftwelligen Oberflächenstruktur" zum einen "naturräumlich", zum anderen aus historischer Perspektive "dazwischen liege". Während aber die geografisch-topografische Sichtweise ein gleichbleibendes Bild liefere, stelle sich dies historisch betrachtet anders dar, sagte Andermann. Hier hätten politische Rivalitäten eine erhebliche Rolle gespielt.

Über das "Land der tausend Hügel" referierte der Historiker Kurt Andermann im Sinsheimer Stadtmuseum. Der Vortrag basierte größtenteils auf einem Buch des Historikers. Fotos: Ulrich Brefka

Ursprünglich habe sich der "Kraichgau" lediglich auf die Region bezogen, die durch das "Kraich-Saalbach-Hügelland" abgedeckt sei, erklärte der Historiker. Noch zur Zeit der Karolinger habe man Sinsheim, heute die "Hauptschlagader" des Kraichgaus, dem Elsenzgau zugerechnet. Auch eine eindeutig abgrenzbare Grafschaft habe man am Kraichgau nie festmachen können. Es sei nicht ausgeblieben, dass die Landschaft schließlich auch zum "Zankapfel" zwischen den Pfälzer Kurfürsten sowie den württembergischen Herrschaftshäusern wurde, wobei der östliche Nachbar zumeist den Kürzeren gezogen habe - was hörbare Heiterkeit im Saal auslöste. So habe auch der in Bretten beheimatete Luther-Freund Philipp Melanchthon den Kraichgau "nicht Schwaben zuordnen" wollen. Schließlich sei es im 16. Jahrhundert unter Führung der schwäbischen Reichsritterschaft aber doch gelungen, mit dem "Kanton Kraichgau" einen geschlossenen Kulturraum zu schaffen, mit anhaltendem "Einfluss auf Literatur und Historiografie."

Eine dritte Variante sei schließlich noch mit der Zuweisung zum "Rhein-Fränkischen" ins Spiel gekommen - schließlich zähle man etwa den in Sinsheim gesprochenen Dialekt unzweifelhaft zur "südfränkischen Mundart". Dass heutzutage in der Rhein-Neckar-Arena inbrünstig das "Badnerlied" gesungen wird, war allerdings nicht mehr Thema des Abends. Es lag schon genügend "dazwischen". Zumindest dem Gros der Zuhörerschaft dürfte die Veranstaltung ein noch lebendigeres Heimatgefühl vermittelt haben.