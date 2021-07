Heinz Locher (links) und Helmut Beck (Mitte) tüftelten vor mehr als 25 Jahren an der Einführung des Stadtbusses. Das Modell in der Hand von Beck zeigt, wie die ersten Busse aussahen. Den Erfolg des Projekts betont auch Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Foto: Christian Beck

Von Christian Beck

Sinsheim. "Sie können bei mir einsteigen" – so lautete der Spruch, mit dem für den Stadtbus geworben wurde. 25 Jahre ist das nun her. Mittlerweile gehört das Verkehrsangebot fest zur Stadt. Doch die Anfänge waren eine Herausforderung blicken Helmut Beck und Heinz Locher zurück. Der frühere 1. Bürgermeister sowie der Abteilungsleiter, der unter anderem für den Öffentlichen Personennahverkehr zuständig war, berichteten der RNZ von den ersten Ideen und Plänen und hatten dabei so manch kuriose Anekdote im Gepäck.

Werden heute große Neuerungen auf den Weg gebracht, werden häufig hohe Beraterhonorare fällig, es wird lange geplant, und am Ende laufen die Kosten davon. Bei der Einführung des Stadtbusses lief das anders: Acht Buslinien und 150 Haltestellen galt es "von heute auf morgen zu planen", berichtet Helmut Beck. Doch für die Planung sei keine einzige Person zusätzlich eingestellt worden. Einen Berater gab es schon, doch der brachte sich ehrenamtlich ein: Werner Schreiner, ein ausgewiesener Fachmann, entwickelte damals die ersten Fahrpläne. Zwei Erkenntnisse kristallisierten sich dabei schnell heraus, berichtet Helmut Beck: Die Busse müssen sich an einem zentralen Ort treffen – dem Busbahnhof. Und es braucht einen Taktverkehr. "Kein Mensch merkt sich den Fahrplan", sagt Helmut Beck klar und deutlich. "Die Leute merken sich, dass ihr Bus immer zur Minute 37 an ihrer Haltestelle hält."

Genau so wurde es dann umgesetzt. Als Haltestellen dienten am Anfang Schilder. Und die wollten viele nicht vor der eigenen Haustüre haben, weil sie zusätzlichen Lärm fürchteten, erinnert sich Helmut Beck. Doch die gute Erreichbarkeit der Haltepunkte sei wichtig für den Erfolg des Stadtbusses gewesen, erklärt Heinz Locher: "Jeder Bewohner musste innerhalb von 300 Metern eine Haltestelle vorfinden."

Wie die ersten Busse aussahen, entschied sich bei einem Gestaltungswettbewerb. 1603 Personen, darunter zahlreiche Schüler, machten mit: Sie bekamen Stanzbögen, die sie bemalten. "Der ganze Sitzungssaal des Rathauses stand voll mit Modellen", erinnert sich Helmut Beck lächelnd. Es setzte sich der Entwurf der damals 20-jährigen Sandra Dugulin aus Bad Rappenau durch: Der Bus war silberfarben, an der Seite war die Burg Steinsberg zu sehen, umgeben von Regenbogenfarben.

"Sinsheim war damals im Stadtbus-Fieber", erzählt Helmut Beck. Und was da in der Stadt entstanden war, sprach sich herum: "Wir haben uns vor Delegationen nicht mehr retten können", berichtet Helmut Beck. Auch aus dem Elsass und aus Luxemburg kamen Interessierte nach Sinsheim. Bei allem Erfolg ist klar: Der ÖPNV ist ein Zuschussbetrieb. 1,1 Millionen D-Mark hat der Gemeinderat dem Projekt im ersten Jahr zugestanden, erinnert sich Heinz Locher. Nach einem Jahr sei klar gewesen, dass man den Spielraum nicht gänzlich ausschöpfen musste. Und in den Folgejahren sank der Zuschussbedarf, weil der Stadtbus rege genutzt wurde. Aktuell schießt die Stadt etwa 450.000 Euro pro Jahr hinzu. Und die Hälfte der Gesamtkosten trägt der Rhein-Neckar-Kreis.

Die ersten Verträge, die damals mit dem BRN und der SWEG geschlossen wurden, liefen fünf Jahre. Im Jahr 2001 hätten die Linien neu ausgeschrieben werden müssen. Alles hatte sich gut eingespielt. Doch Helmut Beck fürchtete, dass sich "eine ausländische Firma mit Schrottbussen bewirbt, die es für die Hälfte macht". Um dies zu verhindern, tat er, was er nicht hätte tun dürfen, und verlängerte schlicht den Vertrag mit dem BRN und der SWEG um weitere fünf Jahre. "Das war der größte Streich", erzählt Helmut Beck und lacht, als wollte er sagen: "Ich würde es wieder tun."

Mittlerweile sind aus acht Stadtbuslinien 13 geworden. Hinzu kommen die zwei Regiobuslinien nach Wiesloch-Walldorf und Mosbach. In der Corona-Zeit fahren deutlich weniger Sinsheimer Bus, und wie überall gibt es auch hier Kritikpunkte: Nicht immer werden die Anschlüsse zwischen Bus und Zug erreicht. Und am Sonntag fahren keine Stadtbusse. Doch alle Beteiligten sind sich einig, dass der Stadtbus eine Erfolgsgeschichte ist. Denn er ist auch so etwas wie ein "Landbus", der alle zwölf Stadtteile sowie die Gemeinden der Brunnenregion ansteuert. Dies aufrechtzuerhalten und noch zu optimieren, sei die Aufgabe, die fortan erfüllt werden muss, sagt Oberbürgermeister Jörg Albrecht dazu.