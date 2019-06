Von Christiane Barth

Sinsheim. Fremdwörter und abenteuerliche Begriffskombinationen kamen ihm im Plauderton über die Lippen. Aber beim Wort "Fohlenmarkt" vergewisserte er sich, dass dies wirklich die richtige Bezeichnung ist für den hiesigen Jahrmarkt. Ja, Samuel Koch wurde schnell warm mit den Sinsheimern in der ausgebuchten Turnhalle der Carl-Orff-Schule, obwohl - oder gerade weil - er so bescheiden, ja demütig und unaufgeregt wirkte und auf der Bühne mal verschmitzt, mal verklärt ernst eine sehr modisch gewordene Fachvokabel ziemlich auseinander nahm: die Resilienz, also die mentale Widerstandskraft.

Als Kandidat der Fernsehshow "Wetten, dass..?" verletzte sich der damals 23-Jährige beim Versuch, über fahrende Autos zu springen, schwer. Seitdem ist er vom Hals abwärts gelähmt. Verzagt ist er dennoch nicht. Der ehemalige Leistungssportler suchte sich als Schauspieler neue Herausforderungen und hat inzwischen drei Bücher geschrieben, die alle der Frage auf den Grund gehen, was stark macht. Ein weiterer Resilienz-Ratgeber soll sein neustes Werk "Stehaufmensch" nicht sein, will sich nicht einreihen in die Riege der Selbsthilfewerke. Vielmehr hält es der 31-Jährige mit Viktor Frankl, dem KZ-überlebenden Neurologen, der die "Trotzmacht des Geistes" erforschte.

Koch will altmodisch gewordenen Begriffen wie Langmut, Selbstdistanz, Endlichkeitsbewusstsein oder Demut zu neuer Blüte verhelfen, anstatt dem grassierenden Optimierungswahn weiter Vorschub zu verleihen. Aus zahllosen Gesprächen mit schicksalgeplagten Menschen hat er die Essenz gequetscht: Dies ist der Inhalt seiner Bücher. Nach spontanem Entschluss streifte er nun alle drei Werke: Eine reine "Frontal-Beschallungs-Konsum-Atmosphäre" schuf er nicht, der Dialog mit dem Publikum, das er immer gut mitnahm, riss nicht ab.

Er hat eine "Das geht nicht-Allergie", setzt sich mit "schlackernden Beinen und ohne Körperspannung" in ein mörderisches Kirmes-Fahrgeschäft und rutscht fast durch den Haltebügel: Mit Plauderton und in Wohnzimmeratmosphäre erzählt Samuel Koch, dass er sich nicht gern ausbremsen lässt von Bedenkenträgern, auch, wenn man vielleicht "nicht alles machen muss". 300 Gäste hingen an seinen Lippen, obwohl es Montagabend und sehr heiß war. Es wurde spät. Pause ist ein Wort, das dem prominenten Rollstuhlfahrer schwer über die Lippen kommt, hat er doch sein halbes Leben in Turnhallen verbracht - dort ging er nicht in die Pause, sondern zum Hanteltraining. Er betonte Werte wie Nächstenliebe, sagte: "Passen Sie auch auf Ihren Nachbarn auf." Was er machen würde, wenn er sich wieder bewegen, gehen könnte? Tollkühne Dinge? "Ich würde wohl mal rausgehen, einfach, weil ich es kann. Laufen, einfach um des Laufens willen."

Wie er mit Groll und Ärger umgeht? "Es liegt immer noch an uns, wie wir auf die Dinge reagieren. Ich möchte mich daher eher der Sanftmut verschreiben", erklärte er. Mit dem Modebegriff Resilienz konnte er sich bislang nicht anfreunden, auch nicht, als er im Resilienz-Zentrum in der Schweiz eingeladen war. Dort hätten die Forscher, "alles sehr wichtige Menschen", übers Thema debattiert. Und ihm das Gefühl vermittelt: "Da sprechen Blinde von der Farbe."

Eine universale Betriebsanleitung, das Schicksal zu "wuppen", gab er nicht, will er nicht geben. "Ich tue mich schwer mit Ratgebern, die versuchen, von außen nach innen was zu ändern." Er plädierte für die andere Richtung - erst sein Inneres zu verändern, dann folge auch das Außen. Der Unfall habe seinen Glauben auf den Prüfstand gestellt. Mindestens ein Jahr lange habe er "herumgelegen und gehadert, ob der Glaube nur ein von Menschen gemachtes psychologisches Konstrukt ist, das uns irgendwie über Wasser halten soll". Doch er wurde ihm zur "lebenserhaltenden Maßnahme" und habe ihm selige Momente beschert, denen er bis heute nachjage. Ja, er gehe in Dialog mit ihm, mit dem "Erfinder des Rückenmarks".