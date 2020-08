Von Tim Kegel

Sinsheim. Menschenrechte, Kelten, urbane Mythen. Die Arbeit geht Paul-Berno Zwosta – einem der letzten, wenn nicht gar dem letzten Profikünstler im Vollerwerb auf Sinsheimer Boden – auch in Zeiten der Corona-Pandemie nicht aus. Tatsache ist aber auch, dass einige seiner Kunstwerke für den öffentlichen Raum seit Monaten, wenn nicht seit Jahren, fertig sind und vor sich hin dämmern. Glaubt man den Beteiligten, nimmt das Geschehen jetzt aber bald an Fahrt auf.

Beispiel "Keltenfürstin": Diese war eigentlich schon fürs 1250. Dührener Dorfjubiläum im Gespräch. Die Feierlichkeiten sind seit 31. Dezember 2019 beendet. "Unstimmigkeiten im Ortschaftsrat" habe es gegeben, heißt es. Manche kreiden Zwosta und Ortsvorsteher Alexander Speer "einen Alleingang" bei der Errichtung des Kunstwerks an, das an die Dührener Keltenzeit erinnert, die der Prähistoriker Professor Karl Schumacher – Dührens bekanntester Sohn – erforscht hat. Die "Keltenfürstin" war in Zusammenarbeit mit der Dührener Grundschule entstanden. Und, wie Zwosta es nennt, über Sponsorengelder finanziert, "die unterfüttert sind vom Wohlwollen für Stadt, Land und Dorf". Wie alle derzeitigen öffentlichen Projekte in der Zwosta-Pipeline sei auch diese Skulptur zu Ende finanziert. Zumal seien die tatsächlichen Aufstellungskosten, etwa für Fundamente, das einzige öffentliche Geld, das in die Aufstellung fließe. Hierfür kommt die Stadt auf. Nachdem ein Ort für die "Keltenfürstin" im Gewann "Steinbock" feststeht, rechnen Zwosta und das städtische Baudezernat mit einer Aufstellung der Stele zum Schulbeginn im Herbst.

Super: Einige Zwosta-Projekte warten – komplett durchfinanziert – auf ihre Installation, darunter die „Keltenfürstin“. Foto: Tim Kegel

Seit dem Jahr 2016 wartet ein Großprojekt – ebenfalls sponsorenfinanziert – auf dem Burgplatz auf seine Vollendung: Die Installation zur Menschenrechts-Charta war auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise und unter den Eindrücken der damaligen Zeit gemeinsam mit Flüchtlingsklassen und jungen Afrikanern entstanden. Kritiker sagen, dass sich der Zeitgeist – und die Willkommenskultur – gewandelt habe und dies die eigentliche Ursache der Verzögerungen sei. Der Grund sei viel profaner, beteuert Baudezernent und Zwosta-Förderer Tobias Schutz: Problemen mit dem Untergrund auf dem Burgplatz folgten solche mit dem Fundament und mit der Beschaffenheit des Kunstwerks: Eines von dessen sieben Teilen – eine mächtige Bank aus einem Eichenstamm – hat sich verzogen, wurde auf Handbreite rissig und stelle "eine Verletzungsgefahr für spielende Kinder" dar. Gelöst habe man das Problem im Einvernehmen mit Zwosta, indem Teile des Kunstwerks ins "Sam"-Café, andere ins Rathaus wandern sollen. Wieder andere bleiben vor Ort, darunter ein Stahl-Boden mit Passagen der Charta – ein Wunsch des Sponsors.

Mit dem Aus der Landesheimattage und dem Corona-Lockdown obsolet – zumindest vorübergehend – wurde ein geplanter Rundgang mit Stelen, die vom neuen Werk der Firma Zimmermann an der Autobahn 6 Richtung Heilbronn ins Dührener Tal und in die Felder bei Hoffenheim führen sollte. Auch hier fand man Unterstützer beim Zimmermann-Management. Nun glaubt man auch bei der Stadtverwaltung, dass man dem Kunstpfad im kommenden Jahr einen neuen Schuh geben kann: An dem Projekt, das Zwosta hintersinnig den "Mythenmenschen-Pfad" getauft hat, wollen die Macher die beiden Grundschulen in Dühren und Hoffenheim beteiligen.

Zwosta hat als früherer Theater-Requisiteur "das Warten und das von Null Anfangen" gelernt. Wäre der Mangel an öffentlicher Wahrnehmung nicht, die ein Kulturschaffender braucht, man könnte sich auch mit der Corona-Krise arrangieren. Einige seiner neuesten Werke, inspiriert von Reisen und aktuellen Themen sind am 10. und 11. Oktober bei der Ausstellung "Heim-Kommen" im Dührener Prälat-Bauer-Haus zu sehen.