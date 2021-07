Sinsheim/Weikersheim. (zg) Das Vokalensemble bereitet sich auf sein Galakonzert am 2. Oktober in der Dr.-Sieber-Halle vor. Dafür gastierte es als erstes Ensemble seit der Wiedereröffnung an der Musikakademie Schloss Weikersheim zu einem Probenwochenende. 24 Sängerinnen und Sänger probten im sogenannten Gärtnerhaus mitten im Schlossgarten.

Geprobt wurden Chöre aus Joseph Haydns "Die Schöpfung" und Teile Karl Jenkins’ "The Peacemakers", daneben A-cappella-Chöre von Mendelssohn und Brahms. Aber auch leichtere Kost mit Titeln aus Hollywoodfilmen wie "Moon River", "Somewhere over the Rainbow" und "Que será" kamen nicht zu kurz und sorgten für Abwechslung.

Bei bestem Sommerwetter lauschten im Schlossgarten weilende Touristen den Gesängen und äußerten sich begeistert darüber, endlich wieder live gesungene Chormusik zu hören. Ebenfalls vor Ort war ein Projekt-Opernchor, der sich auf ein Opernkonzert mit dem Bundesjugendorchester unter Leitung des Heidelberger Generalmusikdirektors Elias Grandy vorbereitete.