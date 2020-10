Von Christiane Barth

Sinsheim. Ob die Rechnung auch ohne 007 aufgeht? "Keine Zeit zu sterben" lässt lange auf sich warten, dabei wäre es aus Sicht der Betreiber höchste Zeit, die Kinos wiederzubeleben, was mit dem neuen Bond-Film gut funktionieren könnte. Davon ist Frank Krause vom Sinsheimer "Citydome" überzeugt. Er hat lange auf den wohl letzten Actionthriller mit Daniel Craig gesetzt, dieser wurde jetzt jedoch bereits zum vierten Mal verschoben und macht damit die Situation für das bereits angeschlagene Sinsheimer Kino nicht gerade besser: "Wir brauchen jetzt jeden Cent."

Die Premiere des 25. James-Bond-Films war zunächst von Oktober 2019 auf Februar 2020 verschoben worden, nachdem der damalige Regisseur im Herbst 2018 von dem ehrgeizigen Projekt zurückgetreten war. Unter dem Nachfolger Cary Joji Fukunaga war der Termin dann um weitere zwei Monate verlegt worden, das Drehbuch habe nachgebessert werden müssen, hieß es. Dann kam Corona.

Frank Krause und die gesamte Branche hätten nun ihre Kräfte auf 12. November gebündelt, die Aufkleber mit dem neuen Datum über die bereits eingelagerten Werbeplakate geklebt. Doch jetzt ist klar: Auch daraus wird nichts. Erst am 2. April 2021 soll der Film in die Kinos kommen. Nicht nur Frank Krause ist enttäuscht, auch die Fans sind empört. "Wir hätten den Bond gespielt, was das Zeug hält, damit die Leute endlich mal wieder was zum Gucken haben", berichtet Krause, der nun dringend "gescheiten" Ersatz ordern möchte. Denn die Kapazitäten seien fast ausschließlich auf den neuen Bond-Streifen ausgerichtet, die drei großen Kinosäle des Citydomes waren für Daniel Craig reserviert gewesen.

Dass dieser erst 2021 für Furore sorgen soll, ist für die Kinos aber gleich ein doppelter Verlust: Denn andere Filmverleiher halten sich in der Zeit eher zurück, in der ein Blockbuster wie der neue Bond den Markt beherrscht. Die Kinos haben dadurch nicht nur mit Corona zu kämpfen, sondern auch mit dem zögerlichen Verhalten der Filmverleiher, die wiederum auf den schwächelnden Markt reagieren. Ein Teufelskreis.

"Uns fehlt der Umsatz", gesteht der Theaterleiter. Wichtig seien nicht nur die Einnahmen der Eintrittstickets, auch das "Kleingeld", das die Besucher für Snacks und Getränke ausgeben, seien für das Unternehmen überlebenswichtig geworden. "Wir halten schon noch eine Weile durch, aber lange darf es so nicht mehr weitergehen", sagt Krause ohne Umschweife. "Das Kino braucht jetzt unbedingt gute Filme". Immerhin würden bald einige deutsche Produktionen an den Start gehen.

Einige Verleiher hätten bereits auf die Bond-Absage reagiert, etwa Constantin-Film: Deren "Kaiserschmarrndrama" soll jetzt vorgezogen werden und bereits am 12. November Premiere feiern; jenem Datum, das eigentlich für "007" reserviert war. "Das ist sehr gut", freut sich Krause, der außerdem auf den Katastrophenfilm "Queensland" setzt sowie auf deutsche Komödien als Ersatz fürs Agenten-Spektakel.

Til Schweiger und Heiner Lauterbach statt Daniel Craig? Ob die Rechnung aufgeht, ist noch ungewiss, zumal auch Corona die Planungen weiterhin unsicher macht. Dass das Kinosterben schon begonnen hat, sei in der Branche bereits deutlich sichtbar, berichtet Krause. Große Kino-Ketten seien hoch verschuldet ober bereits mitten im Konkurs.

Das Sinsheimer Kino habe da einen Vorteil: Die Betreiber müssen keine hohen Mieten bezahlen, da die Immobile in der Hand des Citydomes ist. "Wir sind ein kleines Kino, die Verpächter sind sehr entgegenkommend und das hilft in dieser Zeit ungemein." Krause und die Inhaber wollen weiter nach vorne schauen, neue Aktionen generieren auf gute Filme hoffen – und darauf, dass sich das Publikum bei steigenden Infizierten-Zahlen noch ins Kino traut.