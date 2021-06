Von Tim Kegel

Sinsheim. Das Testzentrum in der Bahnhofstraße gegenüber dem "Quint’s" hängt in der Luft. Gerade mal "drei Tests" hat der junge Angestellte bis Dienstagmittag vorgenommen. Jetzt hat er sich seinen Sicherheitsoverall abgestreift und schlägt die Zeit am Handy tot. "Abwarten", sagt er. Kommt heut noch jemand?

Ähnlich geht es dem Ableger, den die Sinsheimer "Inan Gebäude & Grundstücksverwaltung" im Container am Burghäldeweg 1 vor dem Restaurant "La Carozza" betreibt. Geschäftsführer Münir Inan überlegt die Schließung seiner beiden Center in der Innenstadt und am Fitnessstudio "Venice Beach", will aber "nichts abmelden" und einsatzfähig bleiben, "falls es das Angebot im Winter wieder braucht". Momentan braucht man es nicht: Seit Beginn dieser Woche gilt die sogenannte Inzidenzstufe 1 der Corona-Landesverordnung, mit der es in weiten Teilen des öffentlichen Lebens keine negativen Corona-Tests mehr benötigt.

Die Zukunft der vor Wochen noch wie die Pilze aus dem Boden geschossenen Testcenter in Sinsheim ist damit unklar: Bereits zum vergangenen Wochenende hatte das Testzentrum vor dem Media Markt in der Neulandstraße als eines der ersten in Sinsheim seine Schließung bekannt gegeben – "aufgrund der geringen Nachfrage", wie es hieß, und "wegen fallender Inzidenzen".

Auch das beliebte Testzentrum der Sinsheimer Hilfsorganisationen auf dem Parkplatz der Badewelt wird in den kommenden Tagen außer Betrieb gehen. Verärgerung schwingt bei Sprecher Patrick Bräunling mit: Nach allem, was er im Moment der aktuellen Corona-Landestestverordnung entnehmen kann, darf "der Einsatz von ehrenamtlichen Helfern" künftig nicht mehr abgerechnet werden. Die Regelung gefährdet nun ausgerechnet ein Modell, bei dem ein besonders großer Aufwand bei der ordnungsgemäßen Vornahme und Dokumentation der Tests betrieben wurde, welches speziell bei der Bevölkerung aus dem Vereinsumfeld wohlgelitten war und bei dem – mit zahlreichen Aktiven und den Jugendabteilungen von Rotem Kreuz, Technischem Hilfswerk und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft – großer Wert auf geschultes Personal gelegt wurde. Nach jetzigem Sachstand, sagt Bräunling, könne man die Tests in der Zukunft "nicht mehr mit unserem Qualitätsanspruch" anbieten.

Eine Nachfrage gebe es nach wie vor, überwiegend Leute, "die auf Nummer sicher gehen" wollten. Doch die Einrichtung, die an manchen Abenden bis zu 500 Personen testete, komme durch den Wegfall des Testgebots vor allem in der Innengastronomie, im Einzelhandel und in Freibädern zurzeit höchstens auf etwa 20 Tests pro Abend. Für die rund 200 bereits gebuchten Testtermine würden nun Absagen überlegt und man gehe "in den Stand-by-Betrieb", wie Bräunling sagt. Sollte jemals wieder Bedarf an Tests bestehen, "was keiner hofft", könne man "kurzfristig handlungsfähig" sein. Die Holzhäuschen an der Badewelt bleiben vorerst stehen. Allerdings müssten bei einem eventuellen Wiedereinstieg die Abrechnungsmodalitäten geklärt sein; die zwölf Euro pro getesteter Person, die nun offenbar wegfallen, kamen den durch die Lockdown-Zeit gebeutelten Vereinskassen zugute.

Ebenfalls dicht: das Testcenter am Rathaus in der Alten Postgasse. Die Betreiber halten zurzeit lediglich den Betrieb ihres Centers am Technik-Museum aufrecht. Zwar könnten Besucher dort zurzeit ungetestet die Sammlungen und das Restaurant besuchen, nicht jedoch das Imax-Kino, wie Pressesprecherin Simone Lingner schildert.

Wie lange der Zustand so bleibt, ist ebenso unklar, wie das Durchhaltevermögen der zumeist privaten Testcenter-Unternehmer unter den ungewissen Vorzeichen. Zurzeit werden Tests nur noch für den Besuch von Veranstaltungen mit hohen Personenzahlen benötigt, in sehr kleinen Räumen oder in der Prostitution. Doch mit Ausnahme von Letzterem befänden sich Messen, große Kulturveranstaltungen und private Feiern oder Diskotheken zurzeit höchstens in der Planungsphase. Halten Testcenter überhaupt durch, bis solche Veranstaltungen möglich sind? Und werden sie dann überhaupt noch gebraucht? "Der Markt wird es regeln", ist Florian Zangl überzeugt, der Leiter des Sinsheimer Ordnungsamts, bei dem die Gründungen von Testcentern angemeldet werden.

Dass es weiterhin Testmöglichkeiten geben wird, sofern es den Bedarf gebe, davon ist Zangl überzeugt. Darauf hin deuteten auch aktuelle Planungen, das Testprozedere "sicherer zu machen" – will heißen: weniger anfällig für Betrugsversuche. Dass es auch – wie unter vorgehaltener Hand zu erfahren ist – im Kraichgau Mittel und Wege gab, ein negatives Testergebnis bescheinigt zu bekommen, ohne je getestet worden zu sein, kann Zangl nicht ausschließen, da Testcenter weder die Zahl real getesteter Personen, noch jene der Tests nachweisen mussten. Das Land Baden-Württemberg behalte sich allerdings "stichprobenartige Überprüfungen" der Bücher vor, sagt Zangl.

Wahrscheinlich dürften es die Apotheken sein, denen eine gewichtige Rolle zukommt, sollte es darum gehen, ein Testangebot auch längerfristig aufrecht zu erhalten. Schließlich ist klar, dass es Menschen gibt, die sich nicht impfen lassen können oder wollen. Mehr Kontrolle seitens der Regierung wurde in einer der testenden Apotheken in Sinsheim begrüßt; dort ging man davon aus, dass deutschlandweit "Hunderttausende nicht fachgerecht getestet" wurden. Zurzeit bereiteten sich künftige Testzentren darauf vor, "einen QR-Code generieren" zu können. Dies könne Sinn ergeben, allerdings sei man froh um jedes bisschen mehr von der alten Normalität. Fürs Spätjahr erhofft man sich in der Apotheke, "dass nicht wieder so viel Angst geschürt wird".