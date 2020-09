Zwei Triebwagen ohne die üblichen Waggons in der Mitte werden momentan unter anderem zwischen Sinsheim und Eppingen eingesetzt, auch zu Stoßzeiten wie hier am Mittwoch um 13.08 Uhr. Statt 206 haben sie nur 100 Sitzplätze. Foto: Christian Beck

Von Christian Beck

Sinsheim. Schulbusse waren schon immer voll, diese Erkenntnis ist nicht neu. Doch in Zeiten, in denen Schüler verschiedener Klassenstufen in der Schule corona-bedingt keinen Kontakt haben dürfen, mutet es seltsam an, wenn sie im Bus dicht gedrängt stehen. Und offenbar kommt nun eine weitere Einschränkung hinzu: Die Bahn setzt stellenweise deutlich kürzere Züge ein. Die RNZ hat sich umgehört.

Es war Freitag, 13.08 Uhr, am Sinsheimer Bahnhof, Gleis 1 in Richtung Eppingen, erinnert sich Petra Langer aus Ittlingen. "Über 100 Personen standen am Bahnsteig, über die Hälfte Schüler, die auf den Zug warteten. Und dann kommt ein Zug mit nur zwei Waggons, und der eine ist zur Hälfte für die 1. Klasse gedacht." Am Mittwoch bot sich der RNZ das gleiche Bild. Mehrere Schüler berichteten, dass morgens als auch mittags nicht immer, aber häufig, ein kürzerer Zug fahre. Dann werde es richtig eng.

Auf Nachfrage bestätigt die Deutsche Bahn den Sachverhalt: Statt der sonst üblichen Züge des Typs ET 426 kommen zurzeit vier Züge des Typs ET 425 zum Einsatz. Das bedeutet: Statt zwei Triebwagen und zwei Waggons in der Mitte fahren dort nur zwei verbundene Triebwagen. Die Zahl der Sitzplätze sinkt dadurch von 206 auf 100.

Der Grund für den Tausch? Die anderen Züge sind kaputt. Die Bahn spricht von einem "durch Lieferengpässe aufgetretenen Instandhaltungsrückstand im Zusammenhang mit dem geplanten Fahrmotortausch", der mit Hilfe des Zugtauschs wieder aufgeholt werden könne. Sobald die Züge repariert worden sind, kommen sie wieder zum Einsatz. Einen genauen Termin nannte die Bahn auf Nachfrage nicht. Zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember kämen aber die neuen "Mireo"-Fahrzeuge zum Einsatz.

Doch auch beim Busverkehr gibt es zumindest stellenweise Unzufriedenheit: Jill Kappius, Elternbeiratsvorsitzende der Kraichgau-Realschule, berichtet, dass der Bus, der morgens von Hilsbach über Weiler nach Sinsheim fährt, sehr voll ist. Eine Hilsbacher Haltestelle könne sie von ihrem Zuhause aus gut sehen: "Da denke ich mir oft: Der Bus ist doch schon voll", berichtet sie. Ihr Mann nehme deshalb auf dem Weg zu Arbeit häufig die Kinder mit und bringe sie zur Schule. So machen es einige Eltern, berichtet Holger Gutwald-Rondot, Rektor der Kraichgau-Realschule. Zudem seien in den zurückliegenden Wochen mehr Schüler als sonst mit dem Fahrrad gekommen.

"Die Busse waren aber schon vor Corona viel zu voll", findet Kappius. Sie findet, dass es grundsätzlich sinnvoll wäre, mehr Busse einzusetzen. Dieser Meinung ist auch Michael Dittes, Elternbeiratsvorsitzender des Wilhelmi-Gymnasiums. Er vermutet jedoch, dass nur wenige bereit sind, dafür auch mehr zu bezahlen. Und er fügt hinzu: "Es ändert sich immer erst etwas, wenn was passiert ist."

Vielleicht muss es aber gar nicht so weit kommen: Ordnungsamtsleiter Werner Schleifer und die Sachbearbeiterin für den Bereich ÖPNV, Janina Holdermann, erklären auf Nachfrage, dass momentan Schulleiter befragt werden, wo Handlungsbedarf besteht. Gutwald-Rondot bestätigt dies. Zudem sei die Stadtverwaltung in ständigem Austausch mit den Verkehrsgesellschaften SWEG und Palatina sowie dem Landratsamt, was die Auslastung der Busse anbelangt. Laut Schleifer rechne man im Laufe der Woche mit Rückmeldungen, sodass bei Bedarf kurzfristig zusätzliche Busse eingesetzt werden können. Deren Einsatz wird vom Land gefördert, wenn 100 Prozent der Sitzplätze und 40 Prozent der Stehplätze belegt sind. Die Busunternehmer dürften sich freuen: Manfred Wagner von Wagner-Tours aus Hilsbach erklärt, dass er auf Anfrage des Landratsamts in Mosbach dort seit Kurzem zwei zusätzliche Busse im Einsatz hat.

Sowohl Kappius als auch Holdermann haben außerdem beobachtet, dass in Bussen und insbesondere an Haltestellen keine Masken getragen oder diese nicht richtig angelegt werden. Laut Schleifer soll es hier Kontrollen geben.