Sinsheim. Mehrere Verwaltungsstellen sind in einem schlechten Zustand, auf deutlich mehr als zehn Millionen Euro wurde der Sanierungsstau im Jahr 2019 geschätzt. Doch um alles auf Vordermann zu bringen, hat die Stadt kein Geld. Vor diesem Hintergrund hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, dass die Verwaltung sich Gedanken machen soll, wie die Situation in den Stadtteilen optimiert werden kann. Sprich: Einige Verwaltungsstellen könnten verkauft werden. Die Bürgerdienste sollen aber weiterhin in allen zwölf Ortschaften angeboten werden, betonte Hauptamtsleiter Marco Fulgner.

Geld und Aufmerksamkeit bräuchte beispielsweise die unter Denkmalschutz stehende Verwaltungsstelle in Weiler: Der Glockenturm muss neu verkleidet werden, viele feine Risse im Inneren und eine unansehnliche Fassade an der Rückseite könnten Putz und Farbe gut gebrauchen. Das sehen auch Ortsvorsteher Manfred Wiedl und sein Stellvertreter Winfried Flach so. "Das wäre aber alles kein Problem", gibt Flach, der zugleich Inhaber des örtlichen Holzbau-Betriebs ist, sein Urteil ab. Wiedl plädiert dafür, die Dinge solide, aber ohne Luxus zu reparieren. Deshalb bat er im Gemeinderat um eine "ehrliche Kostenschätzung in Golf- und nicht in Porsche-Version".

Das Beispiel Weiler zeigt, dass es in mehreren Fällen nicht nur um die Verwaltungsstelle geht: In einem Haus, das zum Komplex gehört, wohnen drei Geflüchtete, die laut Wiedl integriert sind und alle arbeiten. Außerdem treffen sich dort zahlreiche Vereine, der Motorsportclub hat die alte Schmiede selbst hergerichtet. "Die Vereine gestalten das Dorfleben. Ohne die braucht man kein Dorffest machen", betont der Ortsvorsteher und sagt, das Weiler "ein Riesenproblem" habe, wenn die Vereine sich ein neues Domizil suchen müssten. Flach warnt zudem davor, das Tafelsilber zu verkaufen.

Er wundere sich, dass die Haushaltsstrukturkommission sich bisher vor allem über Gebäude Gedanken mache, sagt der Adersbacher Ortsvorsteher Alexander Hotz im Gespräch mit der RNZ. Über "explodierende Personalkosten" werde nicht geredet. Sinsheim könne sich die nicht mehr leisten. "Der Wasserkopf ist zu groß geworden", ist Hotz überzeugt. Zudem sei die Verwaltung "weit entfernt vom Maximum der Effizienz". Arbeitsabläufe müssten deutlich optimiert werden, beispielsweise mit einem Auftragsmanagement-System, findet Hotz, der als Programmleiter in der IT arbeitet. Viel zu viel geschehe noch auf Papier. Zudem müssten Kompetenzen von der Verwaltungsspitze nach unten verlagert werden. Dies werde in anderen Verwaltungen auch schon erfolgreich praktiziert, sagt Hotz, der den Finger "immer wieder in die Wunde legen" will. (cbe)

In Adersbach sind die Veränderungen dagegen in vollem Gange: Am 23. Mai soll die neue Verwaltungsstelle im Schrennweg 2a Bürger empfangen können. An der Stelle, an der früher das Hospiz untergebracht war, wurde kurzfristig eine Wohnung gemietet, in der die Ortsteilmitarbeiterin und Ortsvorsteher Alexander Hotz künftig tätig sind. Hintergrund ist, dass der Gemeinderat bereits im Jahr 2019 beschlossen hatte, dass die alte Verwaltungsstelle verkauft wird. Hotz nennt als Gründe unter anderem einen Wasserschaden im Keller, alte Stromleitungen, kein Brandschutz und keine Barrierefreiheit. Eigentlich sollte stattdessen eine neue Verwaltungsstelle an die Mehrzweckhalle angebaut werden, doch auch dafür ist kein Geld da.

Die neue Verwaltungsstelle ist barrierefrei und "aus Sicht der Bürgerdienste in Ordnung", sagt Hotz. Sie ist aber deutlich kleiner, hat keinen Bürgersaal. Dort fanden bislang Volkshochschulkurse, Kindergottesdienste und weitere Zusammenkünfte statt, auch der Ortschaftsrat muss sich künftig an anderer Stelle treffen. "Wir müssen jonglieren", sagt Hotz dazu. Er wünscht sich, dass mittelfristig wieder ein Bürgersaal in Adersbach existiert.

"Wir wollen nicht jede Verwaltungsstelle verkaufen", sagte Fulgner. Dass ein Verein einen eigenen Raum hat, in dem er sich nur einmal pro Woche trifft, sei in Zukunft aber nicht mehr gewünscht, hier brauche es mehr "multifunktionelle Nutzungen". Neben Adersbach und Weiler blickt die Verwaltung dabei verstärkt auch nach Waldangelloch und Ehrstädt. Ortsvorsteher Edgar Bucher erklärte im Gespräch mit der RNZ, dass er bei der Waldangellocher Verwaltungsstelle keine Notwendigkeit für Veränderungen sieht.

Oberbürgermeister Jörg Albrecht meinte dazu, dass die Lösungen in den Ortschaften "ganz unterschiedlich aussehen" werden. Deshalb werde nun überall vor Ort individuell geprüft. Dies begrüßten Friedhelm Zoller (CDU), Harald Gmelin (Freie Wähler) Anja Wirtherle (Grüne) und Alexander Hertel (Aktiv für Sinsheim). Michael Czink (SPD) kritisierte hingegen, dass diese strukturellen Fragen "schon viel, viel früher" hätten gestellt werden müssen, schließlich müsse die Stadt finanziell handlungsfähig bleiben. Nun habe Alexander Hotz "das Eis gebrochen".