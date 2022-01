Etwa 450 Personen demonstrierten am vergangenen Montagabend in der Innenstadt. In der Erklärung des Gemeinderats wird Kritik dazu deutlich. Ein Gegenprotest soll aber nicht organisiert werden. Foto: Christian Beck

Sinsheim. Demonstranten, die sich selbst als Spaziergänger bezeichnen, treffen sich seit Mitte Dezember montagabends zu nicht angemeldeten Veranstaltungen in der Innenstadt, um gegen die Corona-Schutzmaßnahmen und eine Impfpflicht zu protestieren. Zuletzt waren es circa 450 Personen, Gegenproteste gab es bislang nicht. Doch am Donnerstagnachmittag wurde nun eine Erklärung des Gemeinderats veröffentlicht. Darin werden die Demonstranten deutlich kritisiert. Das eine Seite umfassende Schreiben ist mit "Aufruf für Demokratie und Zusammenhalt" überschrieben. Die Gemeinderäte bitten die Sinsheimer, diesen Aufruf zu unterzeichnen.

In dem Schreiben heißt es, dass Mediziner und Pflegepersonal seit langem unter großer Belastung arbeiten und sich die große Mehrheit der Menschen vernünftig, solidarisch und rücksichtsvoll verhalte. Die Bekämpfung der Pandemie und auch der Omikron-Welle sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die nur gemeinsam bewältigt werden könne. "Alle sollten solidarisch die weltweite Impfkampagne gegen das Coronavirus SARS-Cov-2 unterstützen und das Impfangebot annehmen", heißt es weiter. Man vertraue auf die Empfehlungen der Wissenschaft, um größeren Schaden von allen abzuwenden. "Wenn der Einzelne nur an das eigene Ich denkt, zerstört er das gesellschaftliche Zusammenleben."

Im Hinblick auf die Demonstrationen am Montag heißt es: "Das Versammlungsrecht ist ein wesentliches Grundrecht, ein wichtiger Teil unserer Grundordnung. Wer allerdings Versammlungen ohne rechtliche Grundlage und ohne Verantwortliche Woche für Woche organisiert, tritt dieses Grundrecht mit Füßen. Die Parolen einer lautstarken Minderheit, dass der Staat wie eine Diktatur handelt, sind absurd und verhöhnen alle Opfer von Diktaturen, in der Vergangenheit und heute."

Zum Schluss heißt es: "Allen sollte klar sein: Die überregionalen Initiatoren der Corona-Proteste nutzen die Pandemie als Vorwand, um Unruhe zu stiften, die Demokratie zu gefährden und die Gesellschaft zu spalten. Der Bruch geht durch Familien und Freundeskreise. Teils verdeckt, teils bewusst und offen suchen manche Corona-Kritiker den Schulterschluss mit der rechtsextremen Szene."

Eine Gesellschaft könne nur erfolgreich sein, "wenn sie zusammensteht und den offenen und ehrlichen Dialog pflegt". Deshalb habe der Gemeinderat das Wort jetzt ergriffen. Die Erklärung wurde einstimmig getroffen, betonen die Fraktionssprecher. So sei die Wirkung größer, sagen Friedhelm Zoller (CDU) und Michael Czink (SPD). "Ich glaube, dass eine Stadt und ihre Bürger sich erklären müssen", sagt Alex Riederer (Grüne) zur Entstehung der Erklärung. Sie orientiere sich auch an jenen, die in anderen Städten veröffentlicht wurden, beispielsweise in Mosbach. Alexander Hertel (Aktiv für Sinsheim) sieht in der Veröffentlichung ein Zeichen, um den Montagsdemonstranten zu zeigen, dass sie nicht die Mehrheit sind.

Eine Gegendemonstration soll es nicht geben, sind sich die Fraktionssprecher einig. Man suche nicht die Konfrontation. Und man wolle den Demonstranten nicht den Gefallen tun, ein großes Gesprächsthema zu werden, sagt Harald Gmelin (Freie Wähler) dazu. In der Vergangenheit hatte es beispielsweise bei Veranstaltungen rechtsradikaler Parteien in der Stadt Gegenproteste gegeben, hier hatte sich das Bündnis für Toleranz engagiert. "Man muss nicht immer das Gleiche tun und über jedes Stöckchen springen", sagt Riederer dazu. Er plädiert vielmehr dafür, miteinander im Gespräch zu bleiben, auch wenn dies schwierig sei.

Die komplette Erklärung kann unter www.change.org/sinsheimer-erklaerung gelesen und auch unterzeichnet werden. Riederer hofft, dass dies viele tun. Es gehe aber nicht darum, die Zahl der Demonstranten mit der Zahl der Unterzeichner zu kontern. Auch OB Jörg Albrecht kann sich vorstellen, zu unterzeichnen, erklärt er auf Nachfrage.