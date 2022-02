Von Falk-Stéphane Dezort und Christian Beck

Bad Rappenau/Sinsheim.Eigentlich sollte es ein harmonischer Familienausflug ins Sinsheimer Technik-Museum werden, doch am Ende wurde es zu einem Albtraum, der das Leben der sechsköpfigen Familie Schlick aus Bad Rappenau-Zimmerhof für immer verändern sollte: Am Abend des 11. August 2021 stürzte die damals zweijährige Veronika in einen circa 50 Zentimeter tiefen Teich, blieb für längere Zeit unter Wasser und musste 20 Minuten lang wiederbelebt werden.

Veronika Schlick vor ihrem tragischen Unfall im Sinsheimer Technik-Museum. Foto: Privat

Das Kleinkind wurde intubiert in die Kinderklinik Heilbronn gebracht und dort ins künstliche Koma versetzt. Insgesamt 20 verschiedene Arzneimittel waren nötig, um Veronikas Zustand annähernd stabil zu halten. Anschließend entwickelte sich bei ihr eine schwere Lungenentzündung. Nachdem die junge Patientin aus dem künstlichen Koma geweckt worden war, zeigten sich schnell die Folgen der Grenzsituation. Sitzen, laufen, reden, schlucken, Dinge greifen oder den eigenen Kopf aufrechthalten – all das kann Veronika in ihrem derzeitigen Zustand nicht mehr – sie muss von es von Grund auf neu lernen. Neben den körperlichen Folgen sind es psychische Schäden, mit denen Veronika kämpft. So kann sie beispielsweise kein Wasser mehr schlucken aufgrund der Erfahrung des Ertrinkens.

Seit September befindet sich Veronika, die vor Kurzem drei Jahre alt wurde, in einer Reha-Klinik in Schömberg im Schwarzwald und arbeitet dort an ihrem Weg zurück ins Leben – rund um die Uhr anwesend ist auch ihre Mutter Ludmilla. "Sie macht gute Fortschritte", erzählt sie über den Zustand ihrer jüngsten Tochter. "Die Ärzte, Therapeuten und Pfleger sagen, dass sie ein großes Wunder ist. Sprachlich und motorisch fehlt ihr noch was", sagt die Mutter weiter. "Aber sie versteht mich und lacht, wenn sie ihre Geschwister sieht. Sie schaut genau hin."

Sie sagt aber auch, dass die momentane Situation ein "Spagat für uns als Eltern" ist. Denn ihr Mann ist mit ihren weiteren drei gemeinsamen Kindern in Bad Rappenau geblieben. Regelmäßige Besuche im Schwarzwald strapazieren den familiären Geldbeutel, auch weil ihr Mann seinen Vollzeit-Job auf vier Stunden täglich reduziert hat, um sich um die anderen Kinder im Alter von vier, sieben und neun Jahren zu kümmern. Die beiden ältesten feiern am Samstag Geburtstag.

Als wäre die Ausnahme-Situation, in der sich die Familie nun seit einem halben Jahr befindet, nicht schon schwer genug, haben die Schlicks mit einem weiteren Problem zu kämpfen: Sie müssen aus ihrer Wohnung ausziehen und sich ein neues Zuhause suchen, denn der Vermieter hat bereits im vergangenen August – als Veronika auf der Intensivstation um ihr Leben kämpfte – Eigenbedarf angemeldet und will die Wohnung selbst nutzen, erzählt Ludmilla Schlick.

Nachdem der Vermieter einer Übergangsfrist zugestimmt hatte, kam die weitere Info, dass man "eigentlich bis Ende Februar ausziehen" müsse. "Es ist schwer für eine sechsköpfige Familie, etwas Passendes zu finden", bedauert Schlick. Man habe bereits einige potenzielle neue Vermieter angeschrieben und auch eine Vier-Zimmer-Wohnung für den Übergang in Betracht gezogen, doch die Zahl der Familienmitglieder habe alle bisher abgeschreckt. Hinzu kommt, dass Schlick und ihr Mann ihre Kinder, die in Zimmerhof zur Schule beziehungsweise in den Kindergarten gehen und dort ihre Freunde haben, nicht aus ihrem sozialen Umfeld reißen wollen. Nun hofft man, auch mit Hilfe einer erneuten medialen Berichterstattung, vielleicht doch noch zeitnah ein neues Zuhause zu finden.

Froh ist Ludmilla Schlick über die breite Anteilnahme – auch Monate nach dem tragischen Ende des Familienausflugs. Nachdem sie mit einer anderen Patientin in der Reha-Klinik über den Unfall gesprochen hatte, habe diese sie dazu motiviert, eine sogenannte Fundraising-Aktion auf die Beine zu stellen, bei der Interessierte der Familie finanziell helfen können. Denn Veronika wird noch einige Zeit auf Hilfsmittel angewiesen sein, und auch die Krankenkasse übernimmt nicht die Gesamtkosten der Therapien.

"Vom Museum kam nichts", bedauert Ludmilla Schlick. "Viele kennen unsere Geschichte, aber bis jetzt haben sie keinen Kontakt aufgenommen." Auf Nachfrage der RNZ reagierte das Museum ausweichend. Man bedauere den Vorfall auf dem öffentlichen Spielplatz "in höchstem Maße", und das "gesamte Team ist bis heute sehr betroffen". Darüber hinaus befand man sich laut einer Stellungnahme, die die RNZ per E-Mail erreichte, "im laufenden Austausch mit den polizeilichen Behörden und hat sich mehrfach nach dem Zustand des Kindes erkundigt. Aus Datenschutzgründen erhielt selbst die Polizei ab einem bestimmten Zeitpunkt keine Informationen über den Gesundheitszustand des Kindes mehr."

Das Museum anzuzeigen und einen Schadensersatz zu fordern, kommt für Ludmilla Schlick indes nicht in Frage. Das einzige Ziel ist, "dass Veronika wieder auf die Beine kommt".

Info: Potenzielle Vermieter, die der Familie helfen möchten, können sich per E-Mail an red-sinsheim@rnz.de, Betreff Veronika, oder unter Telefon 07261 / 94407255 an die Redaktion wenden. Diese stellt dann einen Kontakt her. Interessierte finden die Fundraising-Aktion im Internet unter www.betterplace.me/veronikas-weg-zurueck-ins-leben