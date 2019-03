Sinsheim. (jubu) Nach einem Unfall auf der Bundesstraße B45 zwischen Sinsheim und Hoffenheim kommt es in der Großen Kreisstadt zu einem veritablen Verkehrs-Chaos. Wegen der Sperrung der Autobahn A6 muss der Verkehr der Umleitungsstrecke folgen. Und hier ereignete sich dann am Sonntagmittag der Unfall. An der Kreuzung der B45 zur Bundesstraße B292 waren zwei Autos kollidiert. Für die Versorgung der Verletzten wurde auch ein Rettungshubschrauber angefordert.