Von Christiane Barth

Sinsheim. Was ist erforderlich, um in Schulen die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern? Die baden-württembergische Landesregierung will den Schulen im Rahmen eines Förderprogramms 60 Millionen Euro für Luftfilter zur Verfügung stellen. Mit dem Förderprogramm sollen Kommunen bei der Anschaffung unterstützt werden. Das Für und Wider erhitzt die Gemüter.

Manuel Gantar, Vater eines Schulkinds, setzt sich für die Anschaffung ein und hat den Kontakt mit der Stadtverwaltung aufgenommen. "Es gibt zahlreiche Studien von in- und ausländischen Universitäten, die explizit die Sinnhaftigkeit und Wirksamkeit dieser Luftfilter hervorheben – insbesondere für Schulen", schreibt Gantar in einer E-Mail an Carmen Eckert-Leutz, die Leiterin des Amtes für Bildung, Familie und Soziales, und an Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Den Mail-Verkehr hat Gantar auch an das Kultusministerium weitergeleitet und teilt mit, dass der Schriftwechsel auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann vorliege.

Gantar argumentiert, dass die Delta-Mutante des Sars-CoV 2-Virus inzwischen in Deutschland dominiere, dass alle Kinder unter zwölf Jahren noch kein Impfangebot bekommen hätten und dass daher die Möglichkeit der Luftfilterung "zeitnah" vor allem in den Grundschulen installiert werden solle, "damit spätestens nach den Sommerferien die Luftfilter einsatzbereit sind."

Amtsleiterin Eckert-Leutz entgegnet per E-Mail: "Mobile Luftreinigungsgeräte sind nicht als Ersatz, sondern allenfalls als Ergänzung zum aktiven Lüften geeignet, da mit ihnen keine Raumluft gegen Außenluft ausgetauscht wird." Die Installation sei allenfalls in Räumen sinnvoll, die nicht ausreichend durch Öffnen der Fenster belüftet werden können. "Solche Räume sind uns in unseren Schulen nicht bekannt, sodass wir derzeit nicht beabsichtigen, mobile Luftreinigungsgeräte zum Einsatz zu bringen", schreibt Carmen Eckert-Leutz.

Eine Debatte um den Einbau von Luftfiltern in Klassenzimmern hält der Oberbürgermeister für Aktionismus: "Eigentlich ist es eine Unverschämtheit, den Kommunen die Hälfte als Förderung anzubieten. Die Kommunen haben momentan ganz andere finanzielle Probleme", sagt Albrecht. Darüber hinaus sei die Anschaffung von mobilen Lüftern in allen Schulen Baden-Württembergs praktisch und technisch derzeit nicht umsetzbar. "Oder meinen Sie etwa, dass die Firmen in den letzten sechs Monaten Lüftungsgeräte produziert haben? Das können Sie doch vergessen", sagt Albrecht mit Blick auf den Rohstoffmangel in der Corona-Krise.

In den Schulen herrsche die höchste Vorsorge- und Sicherheitsstufe, wohingegen andere Einrichtungen mit hohem Publikumsverkehr längst nicht so gut geschützt seien. "Da müsste man zuerst mal ganz anderswo agieren als in den Schulen", glaubt Albrecht, die sich "in der Pandemie als der sicherste Ort überhaupt herausgestellt" hätten. Albrecht legt nach: "Das müsste aber doch eigentlich ein Minister verlautbaren und nicht der Oberbürgermeister von Sinsheim."

Zu Anschaffungskosten, technischen Voraussetzungen oder Antragsmodalitäten habe Albrecht keine Informationen. Er kritisiert: "Da wird ein Förderprogramm mit nebulösen Rahmenbedingungen in die Welt gesetzt und man kennt eigentlich nicht mal die Eckpunkte." Der OB meint außerdem: "Damit macht man die Leute verrückt und es ist echt beschämend, dass man in der Landespolitik nicht den Mumm hat, nicht jedem Hasen hinterherzurennen." Albrecht verdeutlicht, in allen Sinsheimer Schulen seien "überall Fenster" und "das Lüften kann durch nichts, aber auch gar nichts ersetzt werden." Anfragen wegen Lüftern in den Klassenzimmern gebe es im Rathaus "allenfalls sehr vereinzelt", sagt Albrecht.

Gantar, Vater eines Schülers an der Reihener Grundschule, führt Studien ins Feld, die den Sinn von Luftfiltern in Klassenzimmern belegen sollen. Die Argumentation, dass Luftfilter nur in Räumen in Betracht kämen, die nicht ausreichend durch Öffnung der Fenster belüftet werden können, hält Gantar für eine Fehlinterpretation einer Auswertung der Uni Stuttgart. "Unrealistisch" sei, dass in Klassenzimmern alle 15 Minuten durchgelüftet werde. Fenster während des Unterrichts offen zu lassen, hält er im Herbst und Winter ebenso wenig für sinnvoll, da Schüler dann in Jacken und mit Mützen die Schulbank drücken müssten. Lüfter sind für ihn eine langfristige Investition in die Gesundheit der Kinder, um auch anderen Viren und Erkältungskrankheiten vorzubeugen. Rohstoffknappheit anzuführen, hält er für wenig stichhaltig. Die Produktion werde angekurbelt, wenn die Nachfrage anziehe.

"Fakt ist für mich, dass Klassenzimmer sicher werden müssen", sagt Jeannette Tremmel, Vorsitzende des Elternbeirats an der Sinsheimer Theodor-Heuss-Schule; mit der Anschaffung von Lüftern sei es nicht getan: "Wer übernimmt denn die Wartung und Reinigung dieser Geräte?", fragt sie. Lehrkräfte, die sich möglicherweise um Schnelltests kümmern müssen, seien hierzu nicht imstande. Tremmel hält die Belastung der Kommunen für unzumutbar: "Die Landesregierung hat sich das sehr geschickt ausgedacht, indem sie nur 50 Prozent der Kosten übernimmt." Nicht nachvollziehbar sei, dass die Anlagen nur für die ersten sechs Klassen gefördert würden.

Welche Alternativen bleiben nun Eltern, die sich für den Einsatz von Lüftungsgeräten in Klassenzimmern einsetzen, wenn die Kommune die Anschaffung ablehnt? "Viele Optionen hat man leider nicht", bedauert Gantar. Er denkt zwar, dass Eltern auf Spendenbasis selbst aktiv werden könnten. Doch die Genehmigung der Kommune als Schulträger sei unumgänglich. Und dann falle schnell das Argument: "Wenn, dann für alle Klassen". Damit seien die Eltern finanziell überfordert. Am Ende, meint Gantar, scheitere es an der deutschen Bürokratie.