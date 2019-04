Sinsheim. (tk/pol) Entsetzt reagiert hätten Besucher der katholischen St. Jakobuskirche am frühen Sonntagmorgen: In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden zwei der fünf Laternen auf dem Kirchenvorplatz mit Brachialgewalt aus dem Boden gerissen. Der oder die Täter müssen bei ihrer Tat viel Kraft aufgewendet haben: Die Masten der Elektrolaternen wurden mitsamt ihrer Betonfundamente umgedrückt. Der Schaden ist beträchtlich, hieß es am heutigen Mittwoch bei der Kirchengemeinde: Aus statischen Gründen sei ein einfaches Wiedereinsetzen und Ausrichten der Lampen nicht mehr möglich. Es sei nicht das erste Mal, dass Vandalismus und sogar Straftaten auf dem Gelände sowie im näheren Umkreis der Kirche stattgefunden hätten, sagte gestern ein Sprecher der Gemeinde.

Treffpunkt von Jugendgruppen

Das Viertel in der Weststadt wird von zahlreichen Jugendlichen- und jungen Erwachsenengruppen frequentiert, auch wegen der dortigen Imbiss- und Spiellokale, eines Basketballplatzes und mehrerer Spielgeräte im Außenbereich der nahen Gemeinschaftsschule. Der Bereich des Haupteingangs der St. Jakobuskirche sei für Jugendliche "ein beliebter Aufenthaltsplatz"; die Mesnerin der Kirche habe am Morgen vor der Vandalismustat Zigarettenkippen, Trinkbecher und eine leere Weinflasche auf der Kirchentreppe gefunden. In Erinnerung blieb dem Gemeindesprecher auch ein Einbruch in den Raum des kirchlichen Perukreises um Untergeschoss des benachbarten katholischen Kindergartens. Bei der Tat im Juli letzten Jahres sei ein Schaden an der Bausubstanz entstanden, der "den Wert des möglichen Diebesguts weit übertroffen habe", sagt der Sprecher. Deshalb gehe man auch hier von Vandalismus aus.

Das Mannheimer Polizeipräsidium bestätigte am Mittwoch die Sachverhalte. Dass ein Zusammenhang zwischen den Vorkommnissen besteht, könne man allerdings "nicht herleiten". Hinweise zur Aufklärung des jüngsten Vorfalls zwischen Samstag und Sonntag, 13. und 14. April, nimmt das Polizeirevier Sinsheim unter Telefon 07261 / 6900 entgegen.