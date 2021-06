Sinsheim. (zg/tk) Eine Reihe von Zerstörungen am Funktionsgebäude des Sportparks im Schwimmbadweg 21 beschäftigen die Stadtverwaltung und das Polizeirevier Sinsheim. Eine Belohnung wurde ausgesetzt für Hinweise, die zur Ergreifung der Verantwortlichen führen.

Die Zerstörungen waren bereits am Morgen des 31. Mai festgestellt worden. Unklar ist, wann die Taten tatsächlich passiert sind, da das abgelegene Gebäude unweit der Sportplätze im Wiesental während der vergangenen Wochen nur sporadisch genutzt wurde. Der Ort, an dem sich die meisten Spuren der Verwüstung finden, liegt zudem am rückseitigen Gebäudeteil, welcher von der davor liegenden Straße nur schlecht einsehbar ist. Der oder die Täter, vermutlich Jugendliche, rissen Buchstaben ab, die über einer Ausgangstür einen Schriftzug bildeten; Verschmutzungen an der Fassade und Dellen in einer Dachrohrleitung fielen ebenfalls auf. Den größten Schaden abbekommen hat eine Reinigungsanlage für Sportschuhe: Hier wurden Hebel an den Wasserhähnen abgerissen.

Die Stadt Sinsheim hat eine Belohnung von bis zu 1000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Erfassung der Täter führen. Die Polizei sucht Zeugen unter Telefon 07261 / 6900.