Sinsheim. (zg) 1250 Kinder kamen im vergangenen Jahr in Sinsheim zur Welt – ein Rekord. Doch was ist im Hinblick auf die Corona-Krise bei Geburten zu beachten? Dr. Thomas Schumacher, Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe am Sinsheimer Krankenhaus, weist unter anderem darauf hin, dass die Gynäkologie von Corona-Patienten streng getrennt ist.

Schwangere mit Corona-Infektion werden mithilfe des vierten Kreißsaals entbunden, der eigentlich in diesem Jahr in Betrieb gehen sollte und nun als "Corona-Kreißsaal" fungiere. "Er ist von den anderen Entbindungsräumen räumlich getrennt, damit Schwangere mit nachgewiesener Infektion ebenfalls sicher entbinden können und eine Gefährdung der gesunden Schwangeren ausgeschlossen ist", sagt der Chefarzt. Ein eigenes Entbindungsteam stehe "im Bedarfsfall auf Abruf bereit".

Wenn diese Maßnahmen nicht mehr notwendig sind, werde der vierte Kreißsaal regulär aktiviert. Hierdurch erhofft sich Schumacher verbesserte Arbeitsbedingungen "insbesondere für die Beleghebammen" und "eine noch entspanntere Betreuung der Schwangeren". Schon jetzt habe man an der Klinik "eine sehr niedrige Komplikationsquote bei den Entbindungen". Die Kaiserschnittrate "mit etwas über 20 Prozent" liege knapp zehn Prozent unter dem Landesdurchschnitt. "Sehr selten" seien in Sinsheim Dammschnitte und Saugglockenentbindungen.

An Ärzte, Pflegepersonal, Hebammen, aber auch Schwangere ergingen Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG), nach denen man sich voll umfänglich richte, sagte Schumacher. Die Präventivmaßnahmen für die geburtshilfliche Versorgung in Zusammenhang mit dem Virus ändere nichts an den Grundsätzen und der als "babyfreundlich" zertifizierten Geburtshilfe. "Wirksame Sicherheitsvorkehrungen" habe man getroffen.

Väter dürften, wenn sie gesund sind, nach wie vor mit zur Entbindung. Bei einem Kaiserschnitt sei allerdings der Operationssaal tabu, um Schutzkleidung zu sparen. Die Unterbringung im Familienzimmer sei weiterhin möglich. Der Besuch bei Wöchnerinnen und Neugeborenen sei nur gesunden Vätern erlaubt.

Händehygiene und die Verwendung persönlicher Schutzausrüstung bei indirektem und direktem Kontakt mit Blut, Körperflüssigkeiten, Sekreten und nicht intakter Haut seien beim Personal unerlässlich.

In der jetzigen "außergewöhnlichen Situation" rückten die Teams der Klinik "alle noch enger zusammen", um Patientinnen und Neugeborenen trotz widriger Umstände "in geborgener, sicherer und entspannter Atmosphäre" zu betreuen. Für die Zukunft wünschte sich Schumacher, "dass wir nach überstandener Pandemie alle zusammen durchatmen können" und eine familienorientierte Geburtshilfe "noch besser als zuvor" fortgesetzt werden könne.

Die GRN-Klinik hat einen Infovortrag zur Geburtshilfe sowie einen virtuellem Kreißsaalrundgang auf ihrer Homepage freigeschaltet.

Info: Weitere Infos gibt es hier.