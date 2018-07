So soll die Bioabfallvergärungsanlage, die momentan auf dem Gelände der AVR-Deponie entsteht, einmal aussehen. Foto: AVR

Von Christian Beck

Sinsheim. Etwa 60.000 Tonnen Bioabfälle sollen ab kommendem Jahr in Energie und Kompost umgewandelt werden. Zu diesem Zweck treibt die AVR BioTerra GmbH auf dem Gelände der Deponie seit Februar den Bau der Bioabfallvergärungsanlage voran.

Rund 45 Millionen Euro werden dafür investiert. Kommende Woche beginnen nun die Vorbereitungen für die Verlegung der Gasleitungs-Trasse. Mit Behinderungen sei dabei aber nicht zu rechnen, erklärt Roland Kress, Leiter Kommunikation der zuständigen MVV Energie.

Über 4,3 Kilometer wird sich die Trasse erstrecken. Die Plastik-Leitung mit einem Durchmesser von 16 Zentimetern führt künftig von der Vergärungsanlage zur Verdichteranlage. Letztere setzt das Biomethan unter acht Bar Druck, um es so ins Gashochdrucknetz einzuspeisen.

Das entsprechende Gebäude entsteht auf Rohrbacher Gemarkung unmittelbar an der Straße, die nach Adersbach führt. Es wird ohne Personal betrieben, den 11 mal 14 Meter großen Bau beschreibt Kress als garagenähnlich.

Doch warum wird die Verdichteranlage nicht direkt neben die Vergärungsanlage gebaut? "Weil wir dann bis zum Einspeisepunkt eine Hochdruckleitung verlegen müssten", erklärt Kress. "Und das ist deutlich aufwendiger."

Die nun geplante Trasse werde dagegen im sogenannten Pflugverfahren ausgeführt: Neben Feldwegen wird ein schmaler Streifen geöffnet, die Wege selbst werden laut Kress nicht aufgegraben.

Die Bundesstraße B292 wird im Horizontalbohrverfahren unterquert. Dementsprechend gering sollen die Beeinträchtigungen ausfallen, wenn kommende Woche die Baustelle eingerichtet wird und in zwei bis drei Wochen die Arbeiten beginnen. Bis Ende Oktober sollen die Leitungen verlegt sein.

Dann beginnen auch die Arbeiten an der Verdichteranlage. Außerdem wird auf dem Gelände der AVR noch eine Anlage errichtet, die Biomethan, das zuvor aus dem Gärgas gewonnen wurde, in die 4,3 Kilometer lange Trasse einspeist.

Die Bioabfallvergärungsanlage selbst soll indes nicht nur Gas, sondern auch Kompost erzeugen, der sackweise auch an Privatpersonen verkauft werden soll. Zu diesem Zweck ist geplant, den flüssigen Gärrest mit der Abwärme des nebenstehenden Biomasseheizkraftwerks zu trocknen. Seit Februar laufen die Bauarbeiten an der Vergärungsanlage, beim Spatenstich wurde als Datum der Inbetriebnahme April 2019 genannt.

13 neue Arbeitsplätze in Vollzeit sollen dort entstehen, die Anlage werde sechs Tage pro Woche rund um die Uhr laufen. Unterdruck in den Hallen soll übrigens verhindern, dass Gestank nach Sinsheim oder in andere bewohnte Bereiche zieht. Zum momentanen Stand der Bauarbeiten wollte sich die AVR auf RNZ-Nachfrage nicht äußern.