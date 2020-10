Sinsheim-Weiler. (abc) Die Fichten, die Teile des Waldbilds rund um den Steinsberg prägen, sterben aus. Die Baumart dürfte auf Weilerer Gemarkung in absehbarer Zeit bald verschwunden sein. Das sagt Forstrevierleiter Dietmar Weiland. Seine Vorstellung des Forstbetriebsplans 2021 hat den größten Teil der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates in der "Alten Kelter" eingenommen.

Weiland wies auf die prekäre Situation der Wälder hin, nicht nur in Weiler: "Es gibt hier nur noch sehr wenige Fichten. Vielleicht ist der Rest schon in fünf Jahren Geschichte", befürchtet der Experte. Als er vor 21 Jahren ins Revier gekommen war, habe man noch Fichten geerntet. Aufgrund des Klimawandels und daher sinkender Niederschlagswerte sei der Boden jedoch so trocken, dass an ehemaligen Fichtenstandorten auch kaum noch Eichen wachsen würden. Zum Wassermangel komme außerdem noch die aktuelle Borkenkäferplage.

"Geld können wir momentan nur noch mit Eichenholz verdienen." Kernholz, außer der Kiefer, sei zwar am Markt gefragt, "aber ansonsten herrscht praktisch überall Preisverfall", bedauerte Weiland zudem dramatische Einbrüche im Holzgeschäft. Seit 2018 laufe alles "auf Reserve", das heißt: Aufgrund der unsicheren Klimasituation sei aktuell keine kontrollierte Entwicklung oder gar ein Wachstum des Waldes mehr möglich. Das gelte auch für Kiefern, die unter Pilzbefall litten, sowie Douglasien, denen verstärkter Schädlingsbefall ebenfalls zu schaffen mache.

Dem versucht der kommunale Forstbetrieb mit massiver Verjüngung entgegenzuwirken: "Im Frühjahr haben wir 4200 Bäume gepflanzt, hauptsächlich Eichen. Jetzt im Spätjahr kommen noch einmal 7000 dazu – so viel wie noch nie in meiner Karriere", sagt Weiland. Glücklicherweise würden diese Maßnahmen mit Landesmitteln gefördert. "Die Walderhaltung muss unser oberstes Ziel sein", forderte der Forstrevierleiter und ging sogar noch einen Schritt weiter: Die Corona-Krise habe systemrelevante Branchen aufgezeigt. Der Wald müsse auf jeden Fall dazugehören. Ein entsprechender Förderkatalog unterstütze auch Waldbesitzer. "Wir haben 64.000 Euro für den gesamten Stadtwald beantragt. Der Bedarf ist riesig", betonte Weiland, der künftig mehr Biotope anlegen und insbesondere Elsbeeren, eventuell auch Feldahorne pflanzen will.

"Der Hainbuche geht die Luft aus, weil sie nicht trockenresistent ist. Auch die Douglasie hat Probleme", sagte der Forstrevierleiter, der damit rechnet, dass die Nadelbaumvielfalt in den Kraichgauer Wäldern künftig deutlich abnehmen wird.

Deutlich reduziert habe man auch die Holzernte mit einem Einschlag von nur 1500 Festmetern: "Unsere Wälder sind ein großes Naherholungsgebiet, ein wichtiger Sauerstoffspender und damit enorm wichtig." Jetzt müsse unbedingt Geld investiert werden, "damit sie erhalten bleiben", forderte Ortsvorsteher Manfred Wiedl. Die nächste Waldbegehung des Ortschaftsrates soll im Mai stattfinden.

Die Winterschafbeweidung am Steinsberg war ein weiteres Thema, nachdem eine Anfrage in der Verwaltungsstelle eingegangen war. Unterhalb der Burg weiden bereits Schafe im Rahmen eines Projektes des Landschaftserhaltungsverbandes Rhein-Neckar, schilderte der Ortsvorsteher. Grundstückseigentümer, die keine Winterschafbeweidung wünschen, könnten sich an die Stadtverwaltung wenden: "Das jeweilige Grundstück muss aber deutlich gekennzeichnet werden", schilderte Wiedl. Ein Ortschaftsrat wandte ein, dass die Grünflächen ohnehin schon in den Sommermonaten intensiv bewirtschaftet würden. Der Niederwildbestand sei in diesen Bereichen nahezu auf null zurückgegangen. Trotz der Kritik wurde der Pachtvertrag mit zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung bewilligt.

Anstatt der üblichen Gedenkfeier wird zum Volkstrauertag am 15. November nur eine Ehrenwache der Freiwilligen Feuerwehr mit Kranzniederlegung unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf dem Friedhof stattfinden.