Sinsheim. (of) Er ist – auch vom Aussehen her – ein echter Rockstar, doch Allüren hat er keine. Der heute 55-jährige, in Hoffenheim geborene Musiklehrer Alexander Klinkenberg, den alle Welt nur als "Schellich" kennt, ist Bandchef und Mastermind bei der weithin bekannten Formation "Die Chefs" aus dem Kraichgau, hinlänglich als "Retter des Rock" bekannt.

Seit Bandgründung vor bald 30 Jahren ist der Gitarrist und Sänger für nahezu alle deutschen Texte der vielköpfigen Gruppe mit dem Motto: "Auf die Plätze, fertig, Rock", verantwortlich. So entstanden unter anderem im eigenen Rockstage-Tonstudio regionale Hits wie "Warum bin ich so klein", "Neue Sterne", "Abnormale Gefühle" oder "Fußballstadion". Klar, dass Fußballfan Klinkenberg in der Vergangenheit schon zahlreiche Heimspiele der TSG Hoffenheim in der Arena hautnah erlebte und "seine TSG" lautstark anfeuerte, zumal er in seiner Jugend selbst bei "Hoffe" kickte und 2010 sogar die TSG-Hymne "Unsere Liebe" mit Mike Diehl initiierte.

Nach langer Corona-Auszeit hofft der langjährige Dauerkartenbesitzer bald wieder im Stadion live dabei zu sein und mit seiner Mannschaft mitzufiebern. In Kürze will er auch wieder mit Mama Anneliese kommen, zumal diese "seit Urzeiten" Mitglied bei ihrem Herzensverein Hoffenheim ist. Dazu muss man wissen, dass Anneliese Klinkenberg 87 Jahre jung und in der Region nicht weniger bekannt als ihr Sohnemann ist. Vor zwei Jahren wurde sie als "Alltagsheldin" für ihr jahrzehntelanges, ehrenamtliches Engagement mit dem Bürgerpreis der Sparkasse Kraichgau ausgezeichnet. Die von vielen Leuten als "Caritas von Hoffenheim" bezeichnete Frau, die stets mit dem Leitsatz "Wir schaffen das" unterwegs ist und notleidenden Menschen zur Seite steht, freute sich über den 1. Platz und die Urkunde, die ihr Sparkassenchef Norbert Grießhaber und Sinsheims Oberbürgermeister Jörg Albrecht überreicht hatten. "Aktiv vor Ort – für eine lebendige Gesellschaft" war das ausgelobte Thema. Aktiv ist die rüstige Frau auch heute noch, fit wie der bekannte Turnschuh, mag den Fußball, die Musik der Chefs und die Lieder, die ihr Alex für die Kraichgau-Rocker schreibt.

Notiz am Rande: Bis heute haben die Chefs ausschließlich eigene, niemals einen Coversong veröffentlicht. "Klar, dass man zu jedem Stück und Auftritt eine Episode oder die Entstehungsgeschichte erzählen könnte", sagt Songwriter Klinkenberg, dessen Lieder authentisch, oftmals autobiografisch, sind. Er komponiert und kreiert seine Stücke ausschließlich auf der Gitarre und sagt: "Die Kunst besteht darin, Melodie und Text in Einklang zu bringen."

Dabei ist die Musikschule Rockstage in Sinsheim die Heimat der Chefs. Dort geben einige Bandmitglieder darüber hinaus ihre Kenntnisse "auf spielerische Art und Weise" an ihre Schüler weiter, erteilen Unterricht an Gitarre, Bass, Drums, in Gesang oder Recording. "Unsere Leidenschaft ist die Musik. Tagtäglich und Überall", heißt es aus dem Chef-Hauptquartier.

Im Moment ist Klinkenberg mit der Idee beschäftigt, die Rockstage als "Musikschule für Erwachsene" auszubauen und dadurch eine neue Zielgruppe für Musik zu begeistern. Er hat festgestellt, dass viele "Oldies" gerade auf der Suche nach einer sinnvollen Freizeitgestaltung sind. "Fußball und Musik. Das passt sehr gut", findet "Schellich". Und wo steht die TSG Hoffenheim am Ende der Spielrunde 2021/22? "Ich denke, dass letztlich ein einstelliger Tabellenplatz möglich sein müsste."