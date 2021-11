Sinsheim. (stop) Kein Stimmengewirr. Kein Gläserklirren. Kein Klappern der Teller. Normalerweise ist es um 18 Uhr bereits voll in der "Mex Cantina" in der Lilienthalstraße, doch nicht dieses Mal. Ab und zu klingelt das Telefon. Meistens sind es tatsächlich Gäste, die noch einen Tisch reservieren wollen. Am Ambiente und der Küche liegt es nicht, dass die Gäste ausbleiben. Wer das Restaurant kennt, weiß, dass man hier gut speisen und einen netten Abend verbringen kann. Doch seit der "2G"-Regelung ist unter der Woche kaum noch etwas los im "Chuky’s" von Miro Renic.

Die Gäste hätten Angst vor Corona, glaubt Renic; andere scheuten die aufwendigen Regelungen und seien verunsichert. Dabei habe die Gastrobranche in den vergangenen zwei Jahren wirklich schon genug mitgemacht. Das Restaurant am Rand des Wiesentals sei da keine Ausnahme. Hinzu kommt, dass vergangenes Jahr im "Chuky’s" auch noch eingebrochen wurde.

Man ließ sich nicht unterkriegen. Eine neue Terrassenüberdachung, neue Tisch- und Stuhlgarnituren wurden gekauft. Die Gäste sollten sich wohlfühlen, wenn der Restaurantbetrieb wieder losgeht. Und der Sommer war vielversprechend, sagt Renic. Durch die gelockerten Corona-Maßnahmen und die Möglichkeit, die Terrassen auch bei schlechtem Wetter zu nutzen, seien die Gäste ins "Chuky’s" geströmt. Bereits ab 17 Uhr waren beide Terrassen oft schon ausgebucht. Viele hätten sich im Außenbereich sicherer gefühlt. Doch mit dem Herbst und den neuen Regelungen sei der Andrang spürbar abgeflacht. Wenn ein Tisch für 15 Personen reserviert wurde, dann kämen davon am Ende meist nur zehn, sagt Renic. Manche Gäste wollten sogar an ihren eigenen Tischen mehr Abstand.

Seit dem Jahr 2003 ist das Restaurant ein Anlaufpunkt für viele, die gern Mexikanisch essen. Und seit der Eröffnung habe es nie derartig wenige Gäste gegeben wie zurzeit. Dabei habe man eine Luftfilteranlage gekauft, Trennwände aufgestellt und die Zahl der Tische reduziert.

Auch die Personalsituation sei schwierig. Die Kellner und Kellnerinnen hätten sich nach dem Lockdown andere Jobs gesucht. Geblieben sind nur Renic und zwei Angestellte. Wenigstens bleibe die Stammkundschaft treu, sagt der Wirt. Der Tennisclub Rot-Weiß ist regelmäßig zu Gast. Nach 19 Jahren in Sinsheim habe man viele Leute kennengelernt, die gerne kämen. Die Wochenenden seien besser frequentiert. Allerdings hätten viele Firmen Tische für Weihnachtsfeiern reserviert, sagten nun aber Corona-bedingt ab.

Es könnte schlimmer sein, bleibt Renic optimistisch. Er kenne viele Restaurantbetreiber, die dichtmachen mussten. "Wir bleiben", sagt er. Um Gästen auch in Zukunft Neues anzubieten, nutze man die jetzige Zeit für Testphasen. Bevor ein Gericht auf die Menükarte kommt, müsse ausprobiert und getüftelt werden.