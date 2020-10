Sinsheim. (cba) Das Schuhhaus Vilgis schließt. Nach mehr als 30 Jahren in der Hauptstraße läuft der Räumungsverkauf. Am Donnerstag standen Kunden vor dem Geschäft Schlange, viele Regale sind schon leer. Spätestens diesen Freitag soll der letzte Schuh den Laden verlassen. Damit geht die Ära eines weiteren Fachgeschäfts in der Innenstadt zu Ende. Das Schuhhaus blickt auf 65 Jahre Geschichte im Einzelhandel zurück. Erst im Mai und Juni feierte es mit Aktionen Jubiläum.

Grund der Schließung sind der auslaufende Pachtvertrag sowie die Corona-Problematik. "Spätestens am 30. November werden wir die Pforten hier schließen", teilt Geschäftsführer Thomas Sans, mit. Das Pendant-Geschäft in Aglasterhausen war bereits vor fünf Jahren geschlossen worden.

Sans verweist auf die schwierigen Monate im Frühjahr: "Wenn man mal den März und den April mitgemacht hat, dann überlegt man sich schwer, ob man sich das noch antut." Im Kontext der rasant an Fahrt gewinnendenden zweiten Pandemie-Welle habe man nun die Schließung als Ausweg gewählt: "Wir haben uns alle dazu entschlossen", bedauert der Geschäftsführer.

Der Mietvertrag ende zudem am 31. Dezember. Unter dem Druck von Pandemie und Pacht hat das Schuhhaus nun die Reißleine gezogen. Es gilt als Institution in der Stadt, hat aber wohl auch unter dem veränderten Kaufverhalten der Kunden zu leiden. Der Trend zu Online-Käufen macht dem Einzelhandel auch in Sinsheim schwer zu schaffen.

Klaus Gaude, Vorsitzender des Arbeitskreises Handel des Wirtschaftsforums, meint zwar, zwischen dem Aus von Fachgeschäften in der Innenstadt und der steigenden Tendenz der Kunden zu Internet-Käufen bestehe "keine Kausalität". Dennoch sei nicht wegzudiskutieren, dass sich die Läden mehr und mehr auf Internetpräsenz einstellen müssten, und dass der Kauf per Klick eine Bedrohung für den Einzelhandel sei. "Die Versuchung ist groß", räumt Gaude ein und unterstreicht: Dass vor allem jetzt, während der Pandemie, im Internet eingekauft wird, sei "nachvollziehbar".

Einkaufen sei aber auch Vertrauenssache, und vor allem deshalb sollten die Kunden den Händler um die Ecke vor Online-Riesen bevorzugen. Im Sinsheimer Handel werde das Hygienekonzept sehr sorgfältig umgesetzt. Gaude appelliert an die Kunden, den "Händler ihres Vertrauens" zu unterstützen.

Zu kämpfen habe der Einzelhandel jedoch auch mit fehlenden verkaufsoffenen Sonntagen, die mit einem Rahmenprogramm wie Fohlenmarkt oder Sinsheimer Herbst verknüpft sind. "Ohne den Markt an unserer Seite ist das nur ein weiterer Arbeitstag", erläutert Gaude. Zusätzlicher Umsatz werde damit nicht generiert.

Unterdessen werden bei Vilgis die letzten Schuhe zum reduzierten Preis über die Theke gereicht. Das Haus hat eine lange Geschichte: Mit dem Schuhmachermeister Wilhelm Vilgis fing alles an. Dieser gründete in Aglasterhausen im Jahr 1947 seine eigene Schuhmacherei. 1955 expandierte er und eröffnete in Aglasterhausen auch ein Geschäft, in dem er seine Werkstatt betrieb und Salamander-Schuhe verkaufte. Weitere Marken kamen bald hinzu.

1986 übergab der Schuhmacher das Geschäft an seine Tochter Edeltraud und deren Mann Werner Sans. 1988 dann ein weiterer wegweisender Schritt: Vilgis übernahm Schuh-Schumb in Sinsheims Hauptstraße. Auf einer Verkaufsfläche von mehr als 300 Quadratmetern setzte das Schuhhaus auf Qualität und gute Beratung. Auch für Kinder wurde viel geboten, ein Nachbestell- und Lieferservice zählte ebenfalls zum Angebot.