Sinsheim. (zg/tk) Das Testcenter Sinsheim des Rhein-Neckar-Kreises beendet seine Tests auf das Sars-CoV 2-Virus mit dem PCR-Analyseverfahren ab Montag, 12. Juli. Grund für die Schließung der Einrichtung ist mangelnde Auslastung. In den Monaten zwischen Herbst 2020 und Frühjahr 2021 wurden dort zu Spitzenzeiten pro Tag Proben von mehr als 50 Menschen genommen und auf Spuren des Corona-Virus mit der sogenannten Polymerase-Kettenreaktion untersucht. "Durch die sinkenden Fallzahlen" habe es in den vergangenen vier Wochen auf der Hotline des Gesundheitsamtes trotz bereits reduzierter Öffnungstage nur noch durchschnittlich fünf Anfragen pro Tag gegeben. Die Infrastruktur des Testcenters soll beibehalten werden, sagt Doreen Kuss, die Gesundheitsdezernentin des Rhein-Neckar-Kreises, um dieses "bei Bedarf schnell wieder aktivieren zu können". Die Möglichkeit eines PCR-Tests über das Gesundheitsamt bleibe bestehen. Möglich ist dies im Testcenter in Reilingen, an dem auch Abstriche für Kinder vorgenommen werden. Termine gibt es dort nur nach Rücksprache mit der Hotline des Gesundheitsamtes. Die Zahl der im Sinsheimer Testcenter vorgenommenen Tests im Laufe von sieben Monaten liegt nach Angaben der Behörde bei 4440 Stück. Wie viele hiervon positiv ausgefallen sind, lasse sich nicht sagen: Ergebnisse der PCR-Tests im Testzentrum Sinsheim halte das Amt "nicht in einer Statistik fest", hieß es auf Anfrage.

Info: Die Hotline ist unter Telefon 06221 / 522-1881 erreichbar.