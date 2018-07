Zuzenhausen. (bs) Es war für die Sanierung der Rechgasse und Instandsetzung der Brunnengasse alles fein getaktet: Fertigstellung der Planung im Juni, öffentliche Ausschreibung Ende Juni, Submission 26. Juli, und für die Auftragsvergabe unterbrach der Gemeinderat sogar seine Sommerpause und tagte mitten in der Kernurlaubszeit. Hauptsache Baubeginn Mitte September.

Und dann das. Sieben Tiefbauunternehmen hatten noch die Verdingungsunterlagen angefordert, doch zur Submission lag nur ein einziges Angebot vor. Die geprüfte Angebotssumme war niederschmetternd: 1,15 Millionen Euro. Dabei hatte der Planer zuvor eine Bausumme von 620.000 Euro errechnet. Wegen hoher Einzelpreise lag das Angebot rund 85 Prozent über der Kostenprognose. In Abstimmung mit dem Kommunalrechtsamt schlug nun Bürgermeister Dieter Steinbrenner dem Gemeinderat die Aufhebung der öffentlichen Ausschreibung zum Ausbau der Rechgasse und Instandsetzung der Brunnengasse vor.

Im Baubeginn im September liegt nach den Recherchen der Verwaltung das Problem. Die Tiefbaufirmen sind im Jahr 2017 komplett ausgebucht, aber bei einem Baubeginn 2018 durchaus interessiert. Der Gemeinderat stimmte der Aufhebung der Ausschreibung einstimmig zu. Im September 2017 kann nun eine beschränkte Ausschreibung durchgeführt werden mit einem Baubeginn Anfang 2018. Je nach Winterwitterung sollen dann die Bauarbeiten Februar/März 2018 starten. Bei dann hoffentlich besseren Preisen.

Ganz vergebens saßen die Gemeinderäte dann doch nicht am Ratstisch. An der Nordseite der Friedhofskapelle soll eine offene Überdachung angebaut werden. Nach dem Ergebnis der Ausschreibung erteilte der Gemeinderat folgende Aufträge: Erd-, Beton und Maurerarbei-ten an die Firma Reinhard, Zuzenhausen, für 7040 Euro, Schlosserarbeiten an die Firma Reissner, Neidenstein, für 20.297 Euro, Flachdacharbeiten an die Firma Struwe, Wiesloch, für 9046 Euro und Verschalungsarbeiten an die Firma Binder GmbH, Aglasterhausen, für 14.795 Euro.

Die Beschallung des Außenbereichs der Friedhofskapelle wurde immer wieder von Beerdigungsbesuchern gerügt. Bisher sind nur an der Nordseite der Kapelle Lautsprecher installiert. Die Firma Session aus Walldorf soll nun zum Angebotspreis von 2265 Euro im Bereich des Haupteingangs (Westseite) zwei Lautsprecher und im Bereich des neuen Gräberfeldes an der Südseite einen Lautsprecher installieren. Damit wäre der gesamte Außenbereich um die Friedhofskapelle künftig beschallt.

Die Erschließung des Baugebiets "Zehn Morgen" war im März noch ein Wunsch. Jetzt wird die Erschließung des letzten ausgewiesenen Neubaugebiets in Zuzenhausen Wirklichkeit. Nach Vorstellung der Wirtschaftlichkeitsstudie wurden mit den betroffenen drei Grundstückseigentümern Gespräche mit dem Ziel einer Teilnahme am Bebauungsplan-, Erschließungs- und Umlegungsverfahren geführt. Zwei Eigentümer machen mit, ein Eigentümer hat kein Interesse. Dadurch reduziert sich die Umlegungsfläche von 2,3 auf 1,9 Hektar. Der Gemeinderat stimmte dem Abschluss eines Erschließungs- und Städtebaulichen Vertrags mit der Gesellschaft für kommunale Baulanderschließung mbH in Karlsruhe zu. Die GkB hat in Zuzenhausen bereits das Neubaugebiet Pilgerstadt und das Gewerbegebiet Schlangenbruch erschlossen.

Der Eigentümer des Anwesens Meckesheimer Straße 2 will die Nutzung des bestehenden Friseursalons in Pensionszimmer ändern. Pkw-Stellplätze sind ausreichend vorhanden. Der Gemeinderat erteilte zur Nutzungsänderung einstimmig sein Einvernehmen.