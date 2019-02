Sinsheim-Steinsfurt. (app) Der nächste Schritt für die Vergrößerung des Lebensmittelmarktes an der Steinsfurter Straße am nördlichen Ortsausgang wird momentan vollzogen. Nachdem die Vergrößerung des Parkplatzes und die Verbesserung der Ein- und Ausfahrt bald erledigt sind, folgt nun die Erweiterung des Ladens. Dafür weicht momentan das über 150 Jahre alte katholische Pfarrhaus. Mit dem Abriss der ehemaligen Scheune wurde bereits begonnen.

Der Aufstellungsbeschluss und der Beschluss der Offenlage für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan stand bei der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates auf der Tagesordnung. Der Sinsheimer Gemeinderat wird am nächsten Dienstag darüber entscheiden. Diesem Gremium gaben die Ortsvertreter die Bitte mit, für eine "schönere optische Außengestaltung des Gebäudes" vor allem zur Straßenansicht hin zu stimmen. Alles andere, befanden die Räte, sei erfüllt.

"Wir wollen am Ortseingang kein Fabrikgebäude" oder "Der Ortseingang soll ein Schmuckstück für die Gemeinde sein", lauteten die Meinungen. Eine Verschönerung, so wurde in einer längeren Diskussion klar, ziele auf die lange Außenfassade zur Straße hin. Diese gleiche in der vorgelegten Skizze eher einer Fabrikhalle und das wäre für den Ortseingang nicht gerade vorzeigenswert. Aufpeppen solle man dies mit Hilfe "optischer Elemente", wie passender Farbgestaltung, strukturellen Absetzungen oder Grünbepflanzungen.

Uneingeschränkt verlaufen dagegen die Abrissarbeiten am ehemaligen Pfarrhaus. Dieses wurde nach einem langen Findungsprozess 1859 in Auftrag gegeben. Gebaut wurde in den ehemaligen Pfarrgarten des bis ins 18. Jahrhundert in der Goldbach, auf der anderen Seite der Elsenz, gelegenen ehemaligen alten Pfarrhauses. Wie die alte Kirche wurde das Haus des Pfarrers in der Goldbach baufällig und nicht mehr nutzbar. Danach wohnte der katholische Pfarrer in einer Mietwohnung. Im Jahre 1863 wurde das Pfarrhaus fertiggestellt - mit einem großen Garten, der vom Waibstadter Gärtner Login Stetzenbach angelegt wurde. "Das schöne und stattliche Pfarrhaus prägt das Ortsbild", freuten sich die Steinsfurter seinerzeit.

Das jetzige Gebäude an der Steinsfurter Straße haben die Betreiber des Lebensmittelmarktes von der katholischen Kirche erworben, zunächst vor Jahren beim Neubau den Pfarrgarten, jetzt für die anstehende Vergrößerung das verbleibende Areal mit Haus und Nebengebäude. Es war für die Erweiterung des Marktes erforderlich.