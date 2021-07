Sinsheim-Steinsfurt. (cbe) Allerhand Müll um die Altkleider-Container an der Kreuzung Leipziger Straße/Burgweg ärgert Norbert Scheidel schon lange. Doch jetzt langt es ihm: "Am Samstag hat jemand am helllichten Tag dort ein Sofa abgestellt", berichtet er aufgebracht. Er habe es gesehen, sein Nachbar habe das Kennzeichen des Autos notiert. Scheidel findet, dass hier etwas passieren muss. Die RNZ fragte nach.

Norbert Scheidels Frau rief beim Ortsvorsteher an und gab das Kennzeichen durch. Auf Nachfrage erklärt Rüdiger Pyck, dass er die Sache an das Ordnungsamt weitergeleitet hat. Dessen Leiter Florian Zangl berichtet, dass sich die Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes darum gekümmert haben. Dank des Kennzeichens konnte der Verursacher ermittelt werden. Er muss nun eine Strafe zahlen und das Sofa wegräumen.

Die Firma "Texaid", die die Altkleider-Container auf dem Parkplatz aufgestellt hat, sitzt in Darmstadt. Die Antwort auf eine RNZ-Anfrage kommt von Nico Brischke, Bereichsleiter Infrastruktur, aus dem bayrischen Denkendorf. Er teilt mit: "Es ist prinzipiell zu erkennen, dass Kleidercontainer zweckentfremdet werden. Dies nicht nur in Sinsheim, sondern vielmehr ist dies ein auftretendes Phänomen, welches in der Corona-Krise zugenommen hat." Jeder Container der Firma werde einmal pro Woche geleert. Dabei werde nach dem Rechten geschaut. Umherliegende Altkleider würden dann weggeräumt. "Abgelegter Sperrmüll wird der jeweiligen Stadt zur Abholung über unsere Servicezentrale gemeldet", erklärt Brischke.

Laut Zangl habe dies in den vergangenen Jahren gut funktioniert. Grundsätzlich müsse das Aufstellen derartiger Container über eine Sondernutzungsvereinbarung genehmigt werden. Dafür müssten die Firmen Geld an die Stadt bezahlen. Denn bei Altkleidern geht es meist nicht um Mildtätigkeit, sondern um ein großes Geschäftsmodell. Auf der Internetseite gibt die Firma "Texaid" an, rund 65 Prozent der gesammelten Altkleider in eigenen Secondhand-Läden zu verkaufen sowie nach Osteuropa, Asien und Afrika zu exportieren. Der Rest der alten Kleidung werde zu Putzlappen oder Dämmstoffen verarbeitet.

Dass viele Menschen in und um Sinsheim den bequemen aber illegalen Weg wählen, wenn es um die Entsorgung geht, ist nicht neu. Zangl berichtet beispielsweise von einem Aquarium, das in der Steinsbergstraße gefunden wurde. Doch auch das Landratsamt spielt bei diesem Thema eine Rolle, vor allem bei großem und möglicherweise gefährlichem Abfall, erklärt Norbert Kunz, Leiter des Amts für Gewerbeaufsicht und Umweltschutz im Rhein-Neckar-Kreis. So werde bei alten Autos, die ohne Kennzeichen auf Parkplätzen oder am Straßenrand stehen, mitunter bis nach Rumänien ermittelt. Auch Bauschutt, der auf Feldwegen oder im Wald illegal entsorgt wird, sei etwas, das leider häufiger vorkommt. Und jüngst habe man in der Nähe von Sinsheim ermittelt, weil ein Besitzer eines Privatwaldes einen Container im Forst aufgestellt hatte.

Gemein ist allen Vorfällen: Es wird versucht, den Verursacher zu ermitteln. Das klappe in einigen Fällen nicht. Dann kämen im Normalfall Bauhof-Mitarbeiter und räumen den Abfall weg. Doch wenn es gelinge, und die Person den Müll selbst wegräumen muss, spare dies der Allgemeinheit Kosten und habe zudem einen Lerneffekt für den Verursacher, sagt Zangl. So ist es hoffentlich auch in Steinsfurt: "Der Müll ist weg, die Couch steht noch da", sagte Scheidel am Donnerstagvormittag. Das liege daran, dass dem Verursacher eine Frist eingeräumt wurde, bis zu der er seinen Müll abtransportieren muss, sagt Zangl.