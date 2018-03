Sinsheim-Steinsfurt. (app) Es scheint, als ob sich immer mehr Einwohner über unschöne und verschmutzte Stellen im Ort aufregen. Darauf deuten kritische Äußerungen bei der Fragemöglichkeit in den jüngsten Sitzungen des Ortschaftsrates hin. Außerdem haben mehrere Steinsfurter ihre Beanstandungen in der Ortsverwaltung vortragen. So kam am Freitagabend bei der Sitzung des Ortschaftsrates die anstehende Aktion "sauberhaftes Steinsfurt" erneut zur Sprache, obwohl dieses Thema nicht auf der Tagesordnung stand.

"Plant die Aktion besser! Erstellt einen Plan, damit es an Morgen des 3. März nicht heißt: Dann gehen wir mal dahin und dann dahin." Die Person, die dies sagte, gehörte in den letzten Jahren stets zu den Helfern und kümmert sich auch darüber hinaus während des Jahres um die Beseitigung von Müll auf öffentlichem Gelände. Bereits in der ersten Sitzung des Jahres hatte ein ehemaliger Ortschaftsrat den Säuberungsbedarf an bestimmten Stellen angemahnt. Damals war der Diskussionsbedarf groß: Rein rechtlich ist die Bürgerfragestunde auf 15 Minuten beschränkt - heißt sie doch "aktuelle Viertelstunde für Einwohnerinnen und Einwohner". Doch am 26. Januar hatten Zuhörer über fast eine ganz Stunde hinweg Verbesserungsvorschläge in Sachen gepflegtes Ortsbild vorgetragen.

Das Gremium sah die aktuellen Anregungen positiv, diskutierte darüber, und Ortsvorsteher Rüdiger Pyck nahm sie für die Umsetzung auf. Pyck kam am Freitag nochmals auch auf die bei der Januarsitzung vorgetragenen Kritik bezüglich der zunehmenden Verschmutzung von Gehwegen zu sprechen. Damals waren sich die Ratsmitglieder nicht sicher, ob hier überhaupt eine rechtliche Handhabe besteht, gegen die jeweiligen Verursacher vorzugehen. Man habe es, wusste nunmehr Rüdiger Pyck, durch die städtische "Satzung über die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen von Gehwegen".

Ein anderer Sitzungsbesucher fragte in der Fragestunde nach dem aktuellen Stand zum Taubenhäuschen im Wiesental. Nach Auskunft des Ortsvorstehers habe das Regierungspräsidium den vor eineinhalb Jahren angeordneten Bescheid der Stadt, das Taubenhalten zu unterlassen, als rechtens bestätigt. Einen unterdessen erbetenen Aufschub, so Ortsvorsteher Pyck, habe er dem Taubenzüchter abgelehnt. Ferner wurde die dortige Ansammlung von Hütten, wovon viele schon am Zerfallen sind, als unschön bezeichnet.

Nach langer Zeit soll nun ein Schandfleck und Verkehrshindernis verschwinden. Seit zwei Jahren hat die Stadtverwaltung ein Haus in der Klebersbergstraße mit Hilfe einer Absperrung gesichert. Bei einem Sturm waren Dachziegel auf die Straße gefallen, Holzteile drohten herabzufallen und Passanten zu gefährden. Der Eigentümer kam seiner Sicherungspflicht nicht nach. Nachdem es nun einen Besitzerwechsel gegeben hat, glaubt Ortsvorsteher Pyck an die baldige Beseitigung des Missstandes.