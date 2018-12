Sinsheim-Steinsfurt. (ri) Er wohnt schon geraume Zeit in Sinsheim, doch er fühlt sich unverändert als Steinsfurter: Alfred "Fred" Frank (Foto: Riedlberger), der am morgigen Sonntag seinen 70. Geburtstag feiert. Der Jubilar kann auf bewegte und spannende Lebensabschnitte zurückblicken. Geboren als Sohn der Hebamme Else Frank-Schuster und des Schmiedemeisters Georg Schuster begann er nach Volksschule und Vorlehre seine Ausbildung als Betriebsschlosser bei der Firma Rau Gewächshausbau in Sinsheim. Danach trieb ihn das Fernweh nach Frankreich. In Paris frönte er als Trompeter und Sänger seiner jugendlichen Abenteuerlust. Aber nach einem Jahr zog es ihn wieder an die Elsenz.

Früh entdeckte er sein Organisationstalent. 1964/65 gründete und führte er den "Starclub Steinsfurt", einen Fanclub für den damalige Teeny-Star Peter Kraus mit über 700 Mitgliedern. 1972 organisierte Alfred Frank eines der ersten Open-Air-Festivals im Züblin-Steinbruch im Steinsfurter Frauenwald mit mehreren Tausend Besuchern. Aus dieser Zeit stammen seine Kontakte zu Promis und Künstlern wie zum Beispiel Joy Fleming. Mit ihr betrieb er im ehemaligen Steinsfurter Kino gemeinsam einen Getränkehandel.

Die Gastronomie war danach sein berufliches Standbein. Er war unter anderem Geschäftsführer des "Joy-Clubs", des von Joy Fleming betriebenen Tanzlokals in Eppingen-Elsenz. Der "AFS-Imbisswagen" gehörte über viele Jahre zur Stammbelegung bei Festen und auf Kerweplätzen. 1982 eröffnete er im ehemaligen Steinsfurter Lichtspielhaus die "Snackbar". Diese war über viele Jahre Treffpunkt von Jung und Alt. Seit 1988 lädt er ehrenamtlich jeden Dienstag zum "Seniorentreff" ein.

Als er 2003 die "Snackbar" in Steinsfurt aufgab, um fortan die Öffentlichkeitsarbeit des Auto- und Technik-Museums durch Flyer-Verteilung und Museumsführungen zu unterstützen, nahm er den "Seniorentreff" mit. Er findet seither im Museumsrestaurant statt. Regelmäßig waren und sind Persönlichkeiten des regionalen öffentlichen Lebens zu Gast. Alt-Oberbürgermeister Horst Sieber und Bürgermeister Helmut Beck gehörten früher dazu, heute ist OB Jörg Albrecht gern begrüßter Gast und geschätzter Diskussionspartner.

Sein Organisationstalent blieb auch seiner Partei, der SPD, der er über 50 Jahre angehörte, nicht verborgen. In den 1970er Jahren war er Wahlkampfmanager bei Landtagswahlen. In den 1980er und 1990er Jahren war er zwölf Jahre stellvertretender Kreisvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Senioren (heute "Arbeitsgemeinschaft 60+"). Ebenfalls zwölf Jahre war er stellvertretender Kreisvorsitzender des Kreisseniorenrats Rhein-Neckar.

1997 war der Jubilar Initiator der Unterschriftensammlung zur Rettung des Autobahnpolizeireviers Sinsheim. 23.000 Unterschriften waren ein beeindruckendes Bürgervotum, das den damaligen baden-württembergischen Innenminister Thomas Schäuble veranlasste, den Standort der Autobahnpolizei Sinsheim zunächst fortzuführen. Auf Dauer war die Auflösung des Reviers aber nicht zu verhindern.

Zu den Hobbys von Alfred Frank gehört das Sammeln von Autogrammen. Über 40 Autogrammbücher nennt er sein Eigen. Willy Brandt, Helmut Schmidt und Helmut Kohl haben sich darin verewigt.

Zu seinem Geburtstag gratulieren ein großer Freundeskreis, vor allem "seine" Senioren vom Seniorentreff und die RNZ, deren treuer Leser er ist, "seit ich lesen kann", wie Alfred Frank bekennt.