Sinsheim-Steinsfurt. (abc) "Surprise! Die Bruce Darnell-Show" heißt eine neue Fernsehsendung, die diesen Donnerstagabend um 20.15 Uhr erstmals bei Pro Sieben ausgestrahlt wird. Darin überrascht der 64-jährige US-amerikanische Choreograf nichts ahnende Menschen, die im Vorfeld von Freunden oder Angehörigen als Kandidaten vorgeschlagen worden waren. Zu ihnen gehört auch Wiebke Rempfer, die deshalb am Dienstag eine emotionale Berg- und Talfahrt hinter sich bringen musste.

Aber nicht nur sie: Ihrem direkten Umfeld war jede Menge Disziplin und Ideenreichtum abverlangt worden. "Wir haben ja so viel lügen müssen, damit die das nicht merkt. Wenn man im gleichen Haus wohnt, ist es schwierig, etwas geheimzuhalten", resümierte Schwiegermutter Helga Rempfer am Dienstagabend in der Veranstaltungshalle des Technik-Museums. Die war nämlich kurzerhand zu einem TV-Studio umfunktioniert worden, da den Fernsehleuten die Witterungsverhältnisse zu unsicher für die ursprünglich geplante Aufzeichnung unter freiem Himmel am Reisbrunnen erschienen.

Seit Ende vergangener Woche wussten Rempfers Angehörige von der Überraschung, die praktischerweise am Geburtstag ihres Ehemannes geplant war. "Sonst wäre sie gar nicht daheim gewesen, weil sie so viele Termine hat", beschreibt Schwiegervater Hugo Rempfer den ausgefüllten Alltag der engagierten Hebamme. Das überzeugte auch die Produzenten der Sendung, die sich am Ende aber selbst das Leben schwer machten. "Wir hatten Wiebke gesagt, dass wir um 19.30 Uhr essen gehen. Da sollte eigentlich ein Kamerateam kommen und sie zu Hause überraschen. Es wurde dann aber doch deutlich später", bedauerte Hugo Rempfer.

Seit 18.30 Uhr warteten annähernd 100 Freunde und Verwandte von Wiebke Rempfer im Technik-Museum auf den Beginn der TV-Aufzeichnung. Die ließ jedoch aufgrund von Verzögerungen in der Sendezentrale bis etwa 21 Uhr auf sich warten. Und auch die Einlasskontrollen gemäß "2G plus"-Regelung gestalteten sich schwierig, da das eine Tür weiter ansässige Testzentrum geschlossen hatte, bevor die meisten Zuschauer eingetroffen waren. All das war jedoch vergessen, als Wiebke Rempfer dann endlich auf ihre Gäste traf.

"Wir sind heute alle hier, um Dich zu feiern. In einer Welt, wo immer mehr Leute nur an sich denken, braucht es viel, viel mehr Leute wie Dich", betonte Jenny Bilger. Die Sulzfelderin und ihr Ehemann Marcel hatten die Bewerbung zu der Sendung eingereicht. "Ich bewundere Menschen wie Sie, die zum größten Teil ihr Leben in den Dienst anderer Menschen stellen", ließ der Schlagersänger Bernhard Brink in einer Video-Botschaft verlauten. Als er wenige Sekunden später dann sogar live auf der Bühne stand und zwei seiner Lieder sang, war Wiebke Rempfer vollends hin und weg. Zum guten Schluss war sogar noch ein Geburtstagsständchen für Ehemann Rouven drin. "Das ist schlimmer wie bei einer Geburt", betonte die Hebamme überglücklich.

Info: Die ganze Überraschungsgeschichte von Wiebke Rempfer ist an diesem Donnerstag um 20.15 Uhr auf Pro Sieben zu sehen.