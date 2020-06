Sinsheim-Steinsfurt. (gab) Seit mehr als einem Jahrzehnt nisten jedes Jahr Schwalben unter dem Dach des Brauhauses Jupiter in Steinsfurt. Die 14 Nester, die dort hängen, waren noch im vergangenen Jahr besetzt und voller Leben. Doch in diesem Jahr ist alles anders.

Zuerst brüteten die Schwalbeneltern, nach erfolgtem Schlüpfen der Küken flogen sie immer wieder aus und ein, um ihren Nachwuchs groß und stark zu füttern. Ein schönes Szenario, das sich jedes Jahr über viele Wochen hinzog, und an dem sich nicht nur zahlreiche Gäste, sondern auch Wirtin Ulrike Doll immer wieder erfreute. "Die geschlüpften Schwalben kamen dann im nächsten Jahr wieder, um selbst hier unterm Dach zu brüten", erinnert sie sich. "Kamen", sagt Doll traurig, denn wie es aussieht, endete das lieb gewonnene Schauspiel im vergangenen Jahr. Warum, das weiß Ulrike Doll nicht genau.

Doch der Reihe nach: Nachdem über zehn Jahre Hochbetrieb unter dem Dach des Brauhauses herrschte, die Schwalben nicht die Biergartengäste und die Biergartengäste nicht die Schwalben störten, begann vor vier Jahren eine merkwürdige Wende. Die Sperlinge, die ganzjährig in großer Zahl einen Busch am Rand des Biergartens bevölkern, begannen damals, frisch geschlüpfte Schwalben aus den Nestern zu werfen, erinnert sich Doll schaudernd. Sie sammelte die kleinen leblosen Körper jeden Tag auf.

Seit dieser Zeit scheinen die Sperlinge ihr vermeintliches Revier gegen Schwalben zu verteidigen. "Sie attackierten immer wieder auch erwachsene Schwalben und zerstörten oder beschädigten wieder und wieder die Nester", resümiert sie die Vorkommnisse der zurückliegenden Jahre. Heuer sei dann nur noch ein einziges Schwalbenpaar zurückgekehrt und bezog das vom Spatzenbaum am weitesten entfernte Nest. Doch wenige Tage später zogen die Vögel wieder ab, nachdem die Sperlinge sie immer wieder angegriffen hätten. Besonders kurios: Wenige Häuser weiter nisten, wie in den Jahren und Jahrzehnten zuvor, unzählige Schwalben unter einem Hausdach. Munter und angstfrei fliegen sie heran, füttern ihre Jungen und fliegen wieder aus. Doll erfreut sich am Anblick der Nachbarschwalben, ist aber unglücklich, dass bei ihr keine mehr nisten.

Im Internet habe sie nach schlüssigen Erklärungen und Informationen gesucht, aber nicht allzu viel wirklich Hilfreiches gefunden. Beim örtlichen Naturschutzbund habe sie um Rat gebeten, sei aber bislang noch nicht gehört worden.

Doll wüsste gern, was der Grund dafür sein könnte, dass die Schwalben, die in vielen Ländern als Glücks- und Freudenbringer gelten, nicht mehr bei ihr verweilen können oder wollen. Sie wünscht sich Anregungen, was sie tun könnte, damit die Schwalben wiederkehren.

"Ich bin mit Schwalben großgeworden", erzählt die Wirtin und Braumeisterin, "sie haben früher ja auch die Fliegen in Schach gehalten", fügt sie hinzu. Gerade, weil Schwalben sie immer begleitet hätten und es den Vögeln unterm Brauhausdach immer gefallen habe, ist sie für Hinweise dankbar.