Von Hans-Ingo Appenzeller

Sinsheim-Steinsfurt. Wenngleich die Maßnahme bereits seit über drei Wochen angekündigt war, kam sie für viele überraschend: Die totale Sperrung der Brücke über die Elsenz am Bahnhof von Steinsfurt. Und sie sorgte gleich für Unruhe in der Bevölkerung und hauptsächlich bei den Benutzern.

Die Bewohner des Lochbergs und die Verkehrsteilnehmer aus dem Bereich Kirchardt/Eppingen, welche die Sportanlagen, die Vereinsheime entlang der Elsenz und die Industriebetriebe in der Schindwaldstraße ansteuern oder zum Bahnhof wollen, müssen einen Umweg durch die Ortsmitte oder über die Ansbachstraße nehmen, der bis zu einem Kilometer lang ist. Auch die Ausschilderung wurde als dürftig kritisiert. Aber daran müssen sich alle gewöhnen, denn die Baumaßnahme und somit die Vollsperrung wird - sofern das Wetter mitspielt - fünf bis sechs Monate andauern.

Das Bauwerk wurde am Ende des Zweiten Weltkrieges stark in Mitleidenschaft gezogen, dann saniert und in den 1960er-Jahren grundlegend erneuert und verbreitert. Seither ist Feuchtigkeit in den Beton eingedrungen und hat auch das Eisengeflecht angegriffen. Dringende Sanierungsbedürftigkeit wurde bei einer Überprüfung im Jahr 2016 festgestellt, sodass die Stadt Sinsheim als Eigentümer des Bauwerks handeln musste.

Das Ingenieurbüro Wolf aus Wiesloch wurde mit der Vorbereitung der Arbeiten betraut und servierte den Stadtverantwortlichen mit 494.460 Euro auch die zu finanzierenden Kosten. In der Tat sind die Arbeiten - sie werden von der Firma BWS Rhein-Neckar ausgeführt - zur Schadensbehebung aufwendig: Defekte Stellen im Beton, im Straßenbelag und in der Metallbewährung müssen freigelegt werden; hinzu kommt eine Gehwegsanierung.

"Wir rechnen mit einer halbjährigen Bauzeit", steckt Udo Knecht, der bei der Stadtverwaltung für diese Maßnahme zuständige Sachbearbeiter, den zeitlichen Rahmen ab. Die Arbeiten würden vom Land bezuschusst.

Diese Vorgaben verursachen die Kritik bei der Bevölkerung jedoch nicht: Bei der Sitzung des Ortschaftsrates kritisierten Ratsmitglieder die fehlende oder mangelnde Ausschilderung der Umleitung. Udo Knecht erläuterte auf RNZ-Nachfrage, man habe "bewusst eine begrenzte Ausschilderung gewählt, da die Betroffenen alle ortskundig" seien. Falls eine ausführlichere Beschilderung mit der Zeit erforderlich erscheine, sagt der Sachbearbeiter, werde das städtische Ordnungsamt tätig.

Obwohl die Absperrungen auf beiden Seiten der Brücke sowie unterhalb in der Röhrigstraße keine Fußgängernutzung mehr zuließen, spielten sich hier, wie Ortschaftsrat Jürgen Richter beobachtete, "haarsträubende Verstöße" ab. "Die benutzen sogar die Schienen", legte er bei der Sitzung nach. Uneinsichtige zwängten sich durch die kleinsten Lücken in der Absperrung oder verschafften sich anderweitigen Durchgang.

Sie gefährdeten sich und behinderten die Bauarbeiten. Generell erlebe Steinsfurt einen Vorgeschmack auf die Sanierung der Pfohlhofbrücke, hieß es in der Sitzung. Forderungen mancher Räte nach einer provisorischen Fußgängerbrücke hielt Ortsvorsteher Rüdiger Pyck jedoch für unrealistisch.