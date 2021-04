Einer der zwei Jungbullen wurde am frühen Mittwochmorgen in Steinsfurt auf einer Brücke in der Nähe der Gleise eingefangen. Möglicherweise hatten die Tiere ihre Mutter gesucht und waren deshalb ausgebüxt, berichtet der Halter. Foto: 7aktuell

Von Christian Beck

Sinsheim-Steinsfurt. Das hätte schlimm ausgehen können: Zwei Hochlandrinder sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von ihrer Weide ausgebüxt und durch Steinsfurt spaziert. Als sie in der Nähe des Bahnhofs über die Gleise liegen, stieß der Zug, der um 1 Uhr dort entlangfuhr, fast mit ihnen zusammen. Doch die zwei Tiere konnten wohlbehalten eingefangen werden.

Bis es so weit war, dauerte es aber. Um 2.20 Uhr habe die Polizei bei ihm angerufen, berichtet Jörg Eiermann, der Halter der Rinder. Und die Nachricht, dass eines der Tiere möglicherweise vom Zug erfasst wurde, hat ihn in große Sorge versetzt – um das Rind, aber noch mehr um die Leute im Zug. Doch den Insassen sei nichts passiert, teilt Polizeisprecher Norbert Schätzle auf Nachfrage mit. Der Zug habe zwar bremsen müssen, der Bahnverkehr auf der Strecke sei in den Nachtstunden aber nur geringfügig beeinträchtigt worden.

Hintergrund: Die Berufstierrettung Rhein-Neckar ist ein Spezialdienst, der von der Polizei, dem Veterinäramt oder anderen Behörden verständigt werden kann. Drei hauptamtliche Kräfte arbeiten dort. Das räumliche Gebiet, das betreut wird, ist groß. Und immer wieder sind spektakuläre Fälle dabei: Michael Sehr hat das Löwenbaby gesichert, das im September 2020 in einem Unfallfahrzeug auf der A 5 bei Kronau gefunden wurde. Und eine Antilope, die im März aus einem Zirkus in Darmstadt ausgebüxt war und auf den Bahngleisen spazierte, fing er ebenfalls wieder ein. "Bei mir steht das Tier an erster Stelle", betont Sehr. Was ihm Sorgen macht: Seit Ausbruch der Corona-Pandemie nehmen die Einsätze der Tierretter zu. 1120 Tiere mussten dieses Jahr gerettet oder befreit werden, die meisten davon sind nicht Rinder wie in Steinsfurt, sondern Haustiere, häufig Hunde. Dass Halter ihre Haustiere misshandeln, habe zugenommen. Und wenn diese den Haltern dann weggenommen werden, "werden wir oft beschimpft und aggressiv angegangen", berichtet Sehr. (cbe)

[-] Weniger anzeigen

Die Polizei verständigte die Berufstierrettung Rhein-Neckar. Diese hat ihren Sitz in Hochdorf-Assenheim, westlich von Mannheim, Tierretter Michael Sehr brauchte 35 Minuten bis nach Steinsfurt. "Normalerweise fahren wir nicht bis nach Sinsheim", erklärt er. Doch die Polizei habe ihn angefordert, weil man sich die Option offenhalten wollte, die Tiere mit einem Gewehr oder Blasrohr aus der Distanz zu betäuben. "Das war aber nicht nötig", berichtet Sehr. Die Tiere seien entspannt gewesen. Und der Halter konnte schnell ausfindig gemacht werden und habe sich sehr vernünftig verhalten und mitgeholfen, lobt Sehr. Das sei längst nicht bei allen Bauern oder Tierhaltern der Fall. "Die Tiere sind zahm und hören auf mich", erklärt Eiermann.

Ein Rind konnte laut Halter in Richtung Ehrstädt eingefangen werden. "Wir wussten zunächst nicht, wo das zweite Tier ist", berichtet Sehr. Der Ausflug des anderen Bullen endete dann auf einer Brücke in Gleisnähe. Dem Tierretter gelang es, ein Seil über die Hörner des Tiers zu schwingen. Mit Hilfe blauer Bretter, die Tiere als Barriere wahrnehmen, wurde das Rind dann mit vereinten Kräften in einen Anhänger bugsiert.

"Ich bin froh, dass nichts passiert ist", zeigte sich Eiermann am Mittwochmittag hörbar erleichtert. Rund 20 Tier hält seine Familie, "das ist unser Hobby", erklärt er. Doch wie kam es überhaupt zu dem Ausflug? Laut dem Halter spielten wohl mehrere Aspekte eine Rolle: Die zwei Jungbullen, etwa zehn Monate alt, waren am Tag zuvor von ihrer Mutter getrennt worden. "Vielleicht haben sie ihre Mutter gesucht", überlegt er. Außerdem hat die Batterie des Elektrozauns an der Weide wohl altershalber ihren Geist aufgegeben. "Die merken das sofort", sagt Eiermann über die Rinder.

Und auch Tierretter Sehr ist froh: "Wir hatten wenig Schlaf heute Nacht", berichtet er mit einem Lachen in der Stimme. Doch glücklicherweise seien sie nicht zu weiteren Einsätzen gerufen worden. In Mannheim und Oftersheim habe es gebrannt, doch Tiere seien dort nicht betroffen gewesen. "Wäre das der Fall gewesen, wäre es für uns eng geworden."