Seit Kurzem ist die Stadtreinigung mit einem Lastenfahrrad unterwegs. Oberbürgermeister Jörg Albrecht fuhr das Vehikel am Dienstag persönlich Probe. Foto: Alexander Becker

Sinsheim. (abc) Ein "sauberhaftes Sinsheim" entsteht nicht von allein - niemand weiß das besser als die Mitarbeiter der Stadtreinigung. Damit ihnen die Arbeit künftig leichter von der Hand geht, hat die Kommune ein Lastenfahrrad angeschafft. "Bis dahin waren wir immer in Zweierteams mit dem Handwagen unterwegs", beschrieb mit Helmut Fübrich einer von ihnen die oft mühsame Arbeit, Abfall von Straßen und Wegen sowie aus Grünanlagen einzusammeln und zu entsorgen.

Rund um die Fußgängerzone und entlang der Hauptstraße kamen er sowie die Kollegen Gunter Müller, Jürgen Nerpel und Jan Walter zwar auch bislang bestens zurecht, doch je weiter vom Stadtzentrum entfernt der zu säubernde Bereich lag, desto mühsamer wurde die Arbeit. Vor gut einem Jahr hatte das Quartett dann die Idee mit dem Lastenfahrrad, die im Rathaus dankend aufgegriffen wurde. Zunächst galt es, ein passendes Modell auszuwählen, denn mittlerweile bieten etliche Hersteller verschiedene Varianten an. "Wir haben uns einige angesehen und sind schließlich bei einem Heilbronner Fahrradhändler fündig geworden", erklärt Jürgen Nerpel. Die Wahl fiel auf ein rund 2500 Euro teures Exemplar, das neben einer Nabenschaltung mit sieben Gängen auch über einen unterstützenden Elektroantrieb verfügt. Von einem Akku auf dem Gepäckträger gespeist, erleichtert er besonders dann, wenn große Lasten zu transportieren oder längere Strecken zurückzulegen sind, spürbar das Vorwärtskommen.

Davon hat sich am Dienstagmorgen auch Oberbürgermeister Jörg Albrecht überzeugt, als er das Vehikel am "Wächter" in der Bahnhofstraße begutachtete. "Ich bin total begeistert", bekannte der routinierte Radfahrer, nachdem er das Lastenfahrrad persönlich ausprobiert hatte. "Das habt ihr toll gemacht", lobte er die Kollegen der Stadtreinigung, die ihr Arbeitsgerät bereits den täglichen Bedürfnissen angepasst haben. Die große Transportkiste zwischen den beiden Vorderrädern wurde um Halterungen für Müllbeutel, Schaufel und Besen ergänzt. Dem Stadtoberhaupt zufolge stellt das Lastenfahrrad den nächsten Schritt der Kommune auf dem Weg zur Elektromobilität dar.