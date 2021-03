So viele Menschen hat man in der Bahnhofstraße lange nicht gesehen: Gut besucht war die Innenstadt beim „Sinsheimer Herbst“ im Jahr 2019. Oberbürgermeister Jörg Albrecht gibt sich zuversichtlich, dass der „Herbst“ in diesem Jahr stattfinden kann. Archiv-Foto: Christian Beck

Von Tim Kegel

Sinsheim. Kein Fohlenmarkt, kein Stadtfest, kein 1250. Stadtjubiläum. Nach der Absage sämtlicher Veranstaltungen unter städtischer Regie, und nachdem im Vereinsumfeld manche Vorwürfe laut wurden, dass die Stadtverwaltung "vorschnell" reagiert habe, hat Oberbürgermeister Jörg Albrecht auf Nachfrage Stellung genommen. "Für den Otto-Normalverbraucher", sagte Albrecht, "mag das überschnell wirken." Dies meine er "gar nicht despektierlich" – und fügt an: "Es ist aber nicht so."

Die jetzigen Absagen basierten auf Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr im Umgang mit der Corona-Situation: "Ich würde gern hören, dass wir falsch liegen – aber ich weiß, wir liegen richtig." Man befinde sich in einer Planungsphase, "in der wir Verträge eingehen", etwa bei der Vorplanung des Mittelalterfests auf dem Steinsberg, für das man mit Gauklergruppen, Schaustellern und Wirten in Kontakt stehe.

Bei Festen wie dem Fohlenmarkt oder auch dem in diesem Jahr als 1250. Stadtjubiläum ausgestalteten Stadtfest am dritten Juli-Wochenende rede man "schnell über mehrere Zehntausend Euro", schildert der Stadtchef: "Und ich muss mir klar sein: Ich gebe Steuergelder aus." Die fehlenden mittel- und längerfristigen Perspektiven zu weiteren Lockerungen der Corona-Verordnung führten dazu, dass man viel abwägen müsse: "Eine vernünftige Veranstaltung, wie wir sie kennen, dürfte bis Juli nicht machbar sein", glaubt Albrecht. Feste und Kulturveranstaltungen im kleinen Kreis zu planen, ergebe wenig Sinn: Zwar seien ein Stadtjubiläum oder manches Angebot in der Dr.-Sieber-Halle "immer ein Zuschussgeschäft", sagt Albrecht: "Aber es ist etwas anderes, wenn sie subventioniert sind und theoretisch jeder die Möglichkeit hat, sie zu besuchen, als wenn sie höchst-subventioniert nur einem kleinen Kreis zur Verfügung stehen."

Letzteres wäre der Fall, wenn man Comedian Bülent Ceylan vor den 262 Gästen auftreten ließe, die man unter Pandemie-Bedingungen höchstens in der Halle empfangen darf, in der eigentlich 1000 Personen Platz finden. "Wenn ich öffentliches Geld einsetze", ist Albrecht der Auffassung, "dann muss ich so viele Bürger bedienen können, wie möglich."

Die Stadtfest-Absage zum zweiten Mal in Folge trifft die mittlerweile vor sich hin dümpelnden Vereine ins Mark: Die Handballer des TV Sinsheim finanzieren bei der Sause bekanntlich einen Großteil ihrer Jugendarbeit; andere bezahlen mit den Einnahmen Übungsleiter- oder Trainer-Kosten. Stadtfest-Organisator Tom Hohlweck sagt, dass die Absage nachvollziehbar sei. Schon bei Treffen im Januar habe man dies in Erwägung ziehen müssen. Etliche Vereine seien damals schon eher abwartend gewesen; auch das Rathaus weiß von Vereinen, die ihre Teilnahme schon vor der Absage zurückzogen: zu hohe Auflagen, unklare Haftungsfragen, zu viel Verantwortung. "Ein Stadtfest unter diesen Bedingungen", möglicherweise nur "mit 1000 oder gar 500 Gästen" ergebe "wenig Sinn", zeichnet Albrecht ein Stimmungsbild. Nicht wenige der Vereins-Helfer sorgten sich auch um deren Gesundheit während einer längeren Schicht im Gedränge.

Ähnlich klingt Willi Lowinger, langjähriger Macher des Fohlenmarkt-Vergnügungsparks. "Ein solches Fest", sagt er, "kann man nicht mal schnell nur ein bisschen machen." Von der Absage des Volksfests wusste er noch nichts. Der Wieslocher hat "die ganze Zeit in der Hoffnung gelebt, dass sich in acht Wochen noch etwas bewegt." Und auch die Toilettenwägen für den Festplatz hatte er schon bestellt. Lowinger und seine Tochter, die das Geschäft mittlerweile führt, müssen jetzt Dutzenden Schaustellern die Hiobsbotschaft überbringen: "Wie lange die das noch aushalten – ich weiß es wirklich nicht." Einige seien "jetzt am Ende angekommen". Die staatliche Hilfen hätten "bei Weitem nicht ausgereicht".

Lowinger sieht die Öffnungen der Baumärkte und Friseure kritisch, wäre "lieber noch drei Wochen im Lockdown geblieben". Allerdings sagt Lowinger auch: "Ich möchte nicht verantwortlich sein", und zwar sowohl als kommunaler Entscheidungsträger als auch selbst, als Macher eines Fests: "Wegen mir soll keine Inzidenz von 150 auf 500 steigen." Man müsse "mit Corona leben" und auf die Zukunft schauen, "weil man nicht alle Feste absagen und alle Cafés und Restaurants einfach zulassen kann".

Mit einer Perspektive im Kleinen versucht’s OB Albrecht: "Wir werden einen Sinsheimer Herbst sehen", ist er sich ziemlich sicher, "wir werden einen Weihnachtsmarkt sehen, und wir werden Kultur sehen." Gleichwohl sei man im Rathaus "so intelligent, dass wir Grill- und Bierstände auftreiben können, sobald etwas zu machen ist".