Sinsheim. (zg) Liefer- und Abhol-Angebote von Gastronomie und Einzelhandel werden zurzeit vom Stadtmarketing Sinsheim in Form einer ständig ergänzten Liste erfasst. Der Service gilt, so lange die Corona-Krise andauert. In Zeiten von Schließungen zum Infektionsschutz böten zahlreiche Sinsheimer Geschäfte und Gastronomiebetriebe Liefer- und Abholservices an, heißt es in einem städtischen Schreiben vom Dienstag. Kunden müssten so nicht auf die Leistungen der Sinsheimer Geschäftswelt verzichten und könnten "den stationären Handel vor Ort auch in Krisenzeiten unterstützen".

"Persönlich statt anonym"

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Sinsheim habe bereits Listen der Restaurants und Handelsbetriebe, die einen entsprechenden Service anbieten, zusammengestellt. Damit wolle man ein Zeichen zur Unterstützung der lokalen Geschäftswelt setzen. Die Listen machten es Bürgern leicht, Restaurants und Geschäfte mit gewünschten Leistungen zu finden. Auch in Krisenzeiten müsse "niemand auf die kompetente Beratung des lokalen Fachhandels oder das Lieblingsessen des Stammlokals verzichten", heißt es weiter.

Auch sei der stationäre Handel weiter online erreichbar und biete "im Gegensatz zum anonymen großen Online-Kaufhaus" persönliche Beratung. Wer die Angebote nutze, leiste einen aktiven Beitrag für die städtische Wirtschaft, setze Zeichen der Solidarität und helfe dabei, Arbeitsplätze zu sichern. Auch auf "Gutscheine zum späteren Gebrauch oder zum Verschenken" wies das Rathaus hin.

Info: Die Listen stehen unter www.sinsheim.de zum Download zur Verfügung. Unternehmen können sich per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@sinsheim.de wenden. Unter www.sinsheim.de/corona finden sich ständig aktualisierte Informationen rund um das Corona-Virus.

Auch die RNZ hat eine Verzeichnis mit einer entsprechenden Karten angelegt. Diese sehen Sie hier: