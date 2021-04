Sinsheim. (rnz) Trotz Kritik an der "Luca"-App empfiehlt nun auch die Stadtverwaltung und das Wirtschaftsforum deren Verwendung. Beide appellieren an alle Einzelhändler, Gastronomen, Kulturveranstalter und Bürger, die App zu nutzen. "Je mehr Nutzer es in unserer Stadt und der Region gibt, desto größer wird die Sicherheit und damit die Chance, die Pandemie zu überwinden", sagt Oberbürgermeister Jörg Albrecht.

Dr. Thorsten Seeker, Vorsitzender des Wirtschaftsforums, sagt dazu: "Ich hoffe sehr, dass wir bei allen Beteiligten eine hohe Teilnehmerquote erreichen können. Erste Anfragen aus dem Sinsheimer Einzelhandel haben das Wirtschaftsforum bereits erreicht. Jetzt müssen wir dafür Werbung machen."

Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises setzt künftig die App "Luca" zur Kontaktnachverfolgung ein, um Infektionsketten zu unterbrechen. Nach einer zweiwöchigen Testphase mit mehreren regionalen Unternehmen in Zusammenarbeit mit der Stabsstelle Wirtschaftsförderung des Landkreises konnten die technischen und administrativen Voraussetzungen für den Einsatz des Systems geschaffen werden.

"Luca" ist eine kostenlose App, die in Handel und Gastronomie, aber auch im Bereich von Pflegeheimen angewandt werden kann. Wer bestimmte Räume betritt, kann digital "einchecken" und erhält einen QR-Code. Erkrankt nun eine Person, die vor Ort war, kann das Gesundheitsamt auf die von "Luca" gesammelten Daten zugreifen und die Kontaktpersonen zeitnah informieren. Die "Luca"-App unterstützt damit Betreiber von Restaurants, Cafés und weiterer Einrichtungen sowie Verantwortliche von Veranstaltungen bei der Pflicht zur Kontaktdatenerfassung ihrer Besucher. Bisher mussten diese Kontakte aufwendig manuell erfasst werden. "Digitale Kontaktverfolgung ist ein wesentlicher Schritt zur Entlastung der Gesundheitsämter und in Richtung kommender Öffnungen", sagt Albrecht.

Wie die "Luca"-App funktioniert, wo sie zum Einsatz kommen kann und was dabei zu beachten ist, klärt eine Online-Infoveranstaltung des Gesundheitsamtes des Rhein-Neckar-Kreises und der Stabsstelle Wirtschaftsförderung in Zusammenarbeit mit dem Software-Unternehmen "neXenio" am Montag, 19. April, von 17 bis 18.15 Uhr. In dieser Zeit können Vertreter von Innungen, Verbänden, Kammern und Kommunen sowie Gastronomen, Einzelhändler und Veranstalter sich eingehend zum Thema informieren und Fragen stellen.

Harald Fladischer von "neXenio", der die App mit entwickelt hat, erteilt dabei Auskunft. Außerdem berichten zwei Pilot-Unternehmen aus dem Rhein-Neckar-Kreis und aus Heidelberg, die Firma Weldebräu und das Modehaus Niebel, von ihren Erfahrungen. Sie haben die App in den vergangenen Wochen testweise eingesetzt.

Interessierte können sich unter www.anmeldung.rhein-neckar-kreis.de bis diesen Donnerstag, 15. April, zu der kostenlosen Veranstaltung anmelden. Bei zu vielen Anmeldungen sind noch ein Alternativtermin oder auch branchenspezifische Veranstaltungen möglich. Vor der Teilnahme empfiehlt sich ein Besuch der Homepage www.luca-app.de, insbesondere der FAQ-Seite. Schon jetzt können sich Betriebe unter www.luca-app.de/mein-luca/ registrieren oder vorbereiten.