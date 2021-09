Sinsheim. (zg) Eisenholzbaum, Purpurerle, Zelkove, Französischer Ahorn, Dreizahnahorn oder auch die Hopfenbuche – auf diese Baumarten will die Stadt Sinsheim in Zukunft vermehrt setzen. So sagt es die Grünflächenabteilung im Rathaus, die zeitgleich auch die Fällung von rund 50 Bäumen im ganzen Stadtgebiet angekündigt hat. Als Ersatz würden jedoch 80 neue Gewächse gepflanzt.

Bei Baumkontrollen, die die Stadtverwaltung in regelmäßigen Abständen auf städtischen Grundstücken und an Bachläufen vornimmt, seien Schäden, Schädlinge "und Gefährdungspotenziale wie beispielsweise das Eschentriebsterben festgestellt" worden. Die Stand- und Bruchsicherheit der Bäume sei hierbei ebenfalls überprüft worden. "Um die Verkehrssicherheit sicherzustellen", wie es weiter heißt, seien während des Winterhalbjahrs 2021/2022 Fällungen, Durchforstungen und Verjüngungen von Baumbeständen im Stadtgebiet und in den Stadtteilen erforderlich. In den kommenden Wochen sollen Mitarbeiter der Grünflächenabteilung mit den Arbeiten beginnen, an denen auch externe Firmen beteiligt sind.

Die Fällungen von Bäumen, die "allen Bemühungen zum Trotz nicht mehr zu retten" seien oder die Verkehrssicherheit gefährden würden, sollen nach Rücksprache mit der unteren Naturschutzbehörde ab Oktober beginnen.

Die Auswahl der "mehr als 80 Neupflanzungen" von Bäumen im Straßen- und Grünbereich sowie auf Friedhöfen und Spielplätzen geht auf ein Projekt namens "Stadtgrün 2021" zurück, welches sich "zukunftsträchtigen Arten" widme. Diese vom Amt hierbei ausgewählten Arten seien tolerant gegen Hitze, Trockenheit und Salzgehalt im Boden "und entwickeln die passende Wuchsform", wie es heißt.

"Stadtgrün 2021" wird beschrieben als ein Klimawandel-Projekt der Bayrischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau. Die im Rahmen der Untersuchung erprobten Baumarten haben gemeinsam, dass sie aus dem süd- und osteuropäischen, nordamerikanischen und asiatischen Raum stammen.

Untersucht wird bei dem Projekt auch, inwieweit sich die neuen Gehölzarten in Sachen Schädlingsbefall, Krankheiten und angesichts von Klimaveränderungen von gängigen Stadtbaumarten unterscheiden.