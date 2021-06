Von Christiane Barth

Sinsheim. Wer genesen, getestet oder vollständig geimpft ist, für den endet die Unfreiheit. Also los ins Restaurant, in die Bar oder ins Eiscafé. Doch die Erfordernis, Dokumente vorzulegen, um einen Happen essen und mal eben etwas Trinken gehen zu dürfen, schreckt viele vom Spontanbesuch in der Sinsheimer Gastronomie ab, heißt es bei den Wirten. Die Stimmung ist betrübt.

"Die Woche lief nicht so gut", berichtet Masimiliano Mattiazzo aus dem Café "Roma" in der Bahnhofstraße, "das Gesetz hat viele Leute weggejagt, und manche waren richtig sauer." Dass viele Gäste mit Unverständnis reagieren, ist die Erfahrung der Betreiber. Gerade ein Eiscafé lebe von den Spontanbesuchen, die mal eben schnell um die Ecke kommen und sich von einem verlockenden Eis, von Kaffeeduft und Menschen in Plauderlaune angezogen fühlen. Das funktioniere mit der Nachweispflicht kaum – und dies bekommen die Betreiber auch deutlich zu spüren.

Auch im "Quint’s" in der Bahnhofstraße fehlen die Spontanbesucher. "Die Wochenenden sind ganz gut, aber unter der Woche fehlt es noch ganz arg", teilt Magdalena Strecker mit. Für den Snack in der Mittagspause machten "die wenigsten" Halt, schildert die Mitarbeiterin. Und selbst das Gros der Stammgäste sei bislang noch nicht zurückgekehrt: "Da reicht die Zeit einfach nicht aus, vor dem Mittagessen in der Pause noch schnell einen Test zu machen." Auch die Begrenzung der Öffnungszeiten sei dem Geschäft nicht gerade zuträglich gewesen.

Bislang mussten die Gastronomen um 21 Uhr schließen, inzwischen können sie eine Stunde länger öffnen. "Immerhin", heißt es in der Linde bei Gudrun Wurzer. Ein schöner, ausgedehnter Restaurantabend, bei dem man nicht auf die Uhr schauen muss, vertrage sich nicht mit der vorgerückten Sperrstunde. "Um 20 Uhr kommt da keiner mehr, wenn er weiß, dass nur noch eine Stunde zum Essen und Trinken bleibt", sagt auch das "Quint’s". Der Gesamteindruck der Lockerungen mit Hindernissen? "Es ist durchwachsen."

Ebenfalls gemischte Gefühle im neuen Eiscafé in der Rosengasse – nach wie vor setzt man dort aufs Liefergeschäft: "Die Testpflicht vergrault Kundschaft", stellt Francesco Basile klar, zusammen mit seinem Bruder Ricardo Geschäftsführer im "Roma 2 go".

Ebenfalls mit kritischem Unterton: die Stimmen aus dem Café Wanner im Marktplatzcenter. Die Frequenz, die es brauche, um wirtschaftlich arbeiten zu können, sei unter diesen Bedingungen nicht gegeben, sagt man dort. Schon nach dem ersten Lockdown vor etwa einem Jahr, als für den Besuch in der Gastronomie noch keine Schnelltests erforderlich waren, sei es schwer gewesen, genug Umsatz zu erwirtschaften. Doch jetzt, mit der Nachweispflicht, sei es "schier unmöglich". Die Mitarbeiter befinden sich nach wie vor in Kurzarbeit.

Zweckoptimismus im Restaurant "Grüner Baum" in Rohrbach: "Man merkt schon: Die Leute wollen wieder raus", sagt Susanne Becker, die das Hotel und dessen Restaurant zusammen mit ihrem Bruder Claus-Dieter Barth leitet. "Aber viele tun sich einfach schwer damit, sich testen zu lassen."

Als deutliche Hürde habe sich außerdem erwiesen, dass Schnelltests nur 24 Stunden lang gültig sind: Wenn der Test am Vorabend gemacht wurde, sei am Tag darauf der gemütliche Ausklang im Restaurant bis bis zu dessen Sperrstunde streng genommen meist nicht möglich. Als störend empfunden werde zudem, dass auch für Kinder ab sechs Jahren ein negatives Testergebnis vorgelegt werden muss.

"Die Gäste sind im Großen und Ganzen bereit, manche aber hält die Testpflicht trotzdem ab", versucht Becker positiv zu bleiben. Bislang sei es im Restaurant "Grüner Baum" geplant gewesen, nur am Wochenende zu öffnen, weil sich der Betrieb unter der Woche kaum lohne. Inzwischen ließen die wärmeren Temperaturen allerdings die Reservierungen ansteigen, sodass der Biergarten an manchen Tagen wieder geöffnet werden soll. "Unsere Gäste sind schon sehr zugänglich und verstehen auch die Situation, in der wir jetzt sind", freut sich die Hotelchefin.